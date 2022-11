Le Service fédéral des pensions reçoit actuellement beaucoup de questions sur les revenus professionnels. Voici les règles qui s'appliquent aujourd'hui.

En tant que retraité, vous pouvez recevoir des revenus professionnels illimités en même temps que votre pension si vous remplissez l'une des conditions suivantes:

vous êtes âgé de 65 ans ou plus.

vous avez eu 45 ans de carrière au début de votre pension.

vous recevez une allocation de transition (il s'agit d'une allocation temporaire payée au conjoint survivant qui ne remplit pas les conditions d'âge pour avoir droit à une pension de survie).

Limites de revenus

Vous ne remplissez-vous pas l'une de ces conditions? Alors vous devez limiter vos revenus. Vous trouverez les plafonds de revenus sur le site https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/travailler. Les autorités examinent le système dans lequel vous percevez une pension (en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant). La nature de l'activité professionnelle que vous exercez en tant que revenu complémentaire est également prise en compte : si vous travaillez comme salarié ou fonctionnaire, votre revenu brut est pris en compte. Si vous êtes indépendant, votre revenu professionnel net est pris en compte. En outre, le montant que vous êtes autorisé à gagner varie également selon que vous avez ou non des enfants à charge.

Important à savoir : les revenus professionnels que vous gagnez à côté sont imposés. Mais ce n'est pas parce que vous gagnez davantage une fois à la retraite que votre pension augmentera par la suite.

Pension de survie ou allocation de transition

Si vous bénéficiez d'une pension de survie, vous devez également respecter des limites de revenus si vous avez moins de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans, vous devez respecter les limites de revenu si vous ne recevez que cette pension de survie, mais pas si vous recevez une pension de retraite en plus de votre pension de survie.

Les personnes bénéficiant d'une allocation de transition peuvent la cumuler avec un revenu professionnel sans restriction. Toutefois, les revenus professionnels seront imposés.

Flexi-jobs

Un flexi-job vous permet de gagner un revenu supplémentaire en tant que retraité sans payer d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale. Toutefois, les personnes qui sont à la retraite mais qui ont moins de 65 ans doivent tenir compte des limites de revenu. Actuellement, cela n'est possible que dans le secteur de la restauration ou du commerce de détail (café, restaurant, hôtel, boulangerie, boucherie, salon de coiffure, etc.) L'accord budgétaire indique que les flexi-jobs seront étendus aux secteurs de l'agriculture, des arts du spectacle, du cinéma et des soins. Mais il n'y a pas encore de législation.

En tant que retraité, vous pouvez recevoir des revenus professionnels illimités en même temps que votre pension si vous remplissez l'une des conditions suivantes:Vous ne remplissez-vous pas l'une de ces conditions? Alors vous devez limiter vos revenus. Vous trouverez les plafonds de revenus sur le site https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/travailler. Les autorités examinent le système dans lequel vous percevez une pension (en tant que salarié, fonctionnaire ou indépendant). La nature de l'activité professionnelle que vous exercez en tant que revenu complémentaire est également prise en compte : si vous travaillez comme salarié ou fonctionnaire, votre revenu brut est pris en compte. Si vous êtes indépendant, votre revenu professionnel net est pris en compte. En outre, le montant que vous êtes autorisé à gagner varie également selon que vous avez ou non des enfants à charge.Important à savoir : les revenus professionnels que vous gagnez à côté sont imposés. Mais ce n'est pas parce que vous gagnez davantage une fois à la retraite que votre pension augmentera par la suite. Si vous bénéficiez d'une pension de survie, vous devez également respecter des limites de revenus si vous avez moins de 65 ans. Si vous avez plus de 65 ans, vous devez respecter les limites de revenu si vous ne recevez que cette pension de survie, mais pas si vous recevez une pension de retraite en plus de votre pension de survie. Les personnes bénéficiant d'une allocation de transition peuvent la cumuler avec un revenu professionnel sans restriction. Toutefois, les revenus professionnels seront imposés.Un flexi-job vous permet de gagner un revenu supplémentaire en tant que retraité sans payer d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale. Toutefois, les personnes qui sont à la retraite mais qui ont moins de 65 ans doivent tenir compte des limites de revenu. Actuellement, cela n'est possible que dans le secteur de la restauration ou du commerce de détail (café, restaurant, hôtel, boulangerie, boucherie, salon de coiffure, etc.) L'accord budgétaire indique que les flexi-jobs seront étendus aux secteurs de l'agriculture, des arts du spectacle, du cinéma et des soins. Mais il n'y a pas encore de législation.