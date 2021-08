Le président de l'Open VLD Egbert Lachaert et la cheffe de groupe à la Chambre Maggie De Block ont soumis une proposition de loi visant à restreindre l'accès à la pension minimum. À l'heure actuelle, combien de temps devez-vous travailler pour l'obtenir?

La réforme des pensions est l'un des chantiers du gouvernement actuel. Le gouvernement De Croo s'est notamment engagé à revaloriser la pension minimum à 1.500 euros. Les libéraux flamands jugent qu'en échange des conditions doivent être mises, notamment celle d'avoir travaillé au moins 20 ans pour y avoir droit.

"Aujourd'hui, cette condition n'existe pas: on a accès à une pension minimum si l'on a une carrière d'au moins 30 ans mais ça peut très bien être trente ans de chômage. Maintenant que l'on va augmenter la pension minimum, on doit mettre une limite. Sinon, l'on crée une injustice supplémentaire à l'égard des gens qui ont travaillé toute leur vie", a expliqué M. Lachaert.

Quelles sont les règles aujourd'hui ?

Pour déterminer si vous avez droit à la pension minimum garantie, le Service fédéral des pensions prend en compte la durée de votre carrière et le nombre de jours travaillés pour chaque année civile de votre carrière. Ces conditions diffèrent selon que vous étiez exclusivement salarié ou si vous avez eu une carrière mixte de salarié et d'indépendant.

Si vous avez travaillé exclusivement comme salarié et que vous avez une carrière d'au moins 30 ans, au cours de laquelle vous avez travaillé au moins 208 jours par année civile, vous avez droit à une pension minimale garantie à temps plein. Si vous avez travaillé pendant au moins 30 ans, dont au moins 156 jours par année civile, vous avez droit à une pension minimale garantie à temps partiel.

Si vous avez été à la fois salarié et indépendant, vos années d'activité indépendante sont également prises en compte pour voir si vous atteignez 30 ans, dont 208 jours de travail par an. Les années d'activité indépendante ne sont néanmoins pas prises en compte pour déterminer le montant de votre pension minimum.

Travail effectif

La proposition d'Egbert Lachaert et Maggie De Block porte sur 20 ans de travail effectif. Les périodes de chômage sont également comptabilisées dans les 30 années que vous devez justifier aujourd'hui.

Plus d'informations : vous souhaitez en savoir plus sur le calcul de la pension minimum (pension de retraite minimum et pension de survie minimum) : www.sfpd.fgov.be.

