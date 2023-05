Si ce n'est pas urgent, avant de monter à bord d'une ambulance, demandez les prix et faites jouer la concurrence. Entre l'urgence et la non-urgence, cela coûte en moyenne cinq fois plus cher.

Depuis 2019, on paie un tarif forfaitaire pour une intervention en ambulance demandée aux numéros d'urgence 100 ou 112. Votre médecin de famille peut faire appel à un service d'urgence et vous remettre une prescription médicale avec la mention "transport vers le service des urgences". Un transfert pour 67€. Un trajet revient à 67,53€ depuis 1/1/23, et ce peu importe le motif de la prise en charge de la personne secourue, du moins s'il y a urgence. Ce tarif de la centrale des secours est organisé, sauf exception, uniquement par des services ambulanciers agréés par le Service public fédéral Santé publique. Et entre deux hôpitaux? Les règles changent. Les frais liés à ce type de transfert sont à votre charge sauf s'il y a un caractère d'urgence. Il faut savoir que savoir qu'entre l'urgence et la non-urgence, cela coûte en moyenne cinq fois plus cher. Notez que ce transfert est repris sur votre facture d'hospitalisation. Mon assurance hospitalisation intervient-elle en dehors des situations d'urgence? Dans certains cas, oui. Prenons l'exemple d'une assurance hospitalisation DKV. Le transport en ambulance en Belgique est remboursé si ce transport a eu lieu le jour de l'hospitalisation ou de la sortie de l'hôpital, ou en cas de transfert médicalement nécessaire d'un hôpital à un autre. Chez certaines mutuelles, en cas de transport non urgent, le plafond annuel de remboursement est de 500 €. Il peut atteindre 1.500€ en cas de dialyse, radiothérapie ou chimiothérapie... Vous devrez alors fournir le certificat médical (attestant de la nécessité du transport) au chauffeur lors du transport. Des remboursements suffisants? Hélas non pour certains. Ainsi, récemment, une personne amputée s'est retrouvée avec des frais d'ambulance allant jusqu'à 3.000€ par mois pour des transferts vers des unités de soin. Ces derniers mois, les sociétés d'ambulances ont par ailleurs augmenté leurs prix de 20% en moyenne en raison des hausses salariales et des coûts de l'énergie. La réglementation autorise aussi les transporteurs privés à facturer les kilomètres au départ de la base des ambulances, sans donc le patient ne soit à bord. Résultat, un transfert en ambulance entre un coin reculé du pays et un hôpital d'une grande ville peut atteindre les 600 ou 700€!Conseil. Lorsque le transport en ambulance peut être planifié, n'hésitez pas à faire votre marché en demandant des informations sur les tarifs à plusieurs sociétés. Et ce, afin de trouver le prix le plus adapté à votre situation. Par ailleurs, renseignez-vous aussi auprès de votre mutualité. Il existe des services spécifiques de transport moins onéreux pour les transports non urgents.