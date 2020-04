Ce lundi 13 avril 2020 est un jour férié, puisqu'il s'agit du lundi de Pâques. Ce jour-là, les employés sont normalement payés par l'employeur. Mais qu'en est-il si vous êtes au chômage temporaire à cause du coronavirus ?

En règle général, le travailleur a droit à son salaire pour chaque jour férié légal (ou jour de remplacement) durant lequel il aurait normalement dû travailler. Néanmoins, un régime particulier s'applique si les jours fériés tombent durant une période de chômage temporaire - comme c'est actuellement le cas pour beaucoup de personnes, à cause de la crise du coronavirus.

En cas de chômage temporaire pour cause de force majeure, les jours fériés qui tombent dans les 14 premiers jours calendrier de la suspension pour force majeure sont à charge de l'employeur. Notez que cette période de 14 jours calendrier doit être ininterrompue. Dans ce cas de figure, le travailleur aura en principe droit à son salaire normal.

Concrètement, pour les travailleurs en chômage temporaire pour cause de force majeure le lundi de Pâques, les règles suivantes s'appliqueront :

Les travailleurs qui, à la date du 13 avril , ont été mis au chômage temporaire pour force majeure par leur employeur depuis plus de 14 jours calendriers consécutifs ne recevront pas de salaire de leur employeur pour le lundi de Pâques, mais une allocation de chômage temporaire de l'ONEM . En revanche, ce ne sera PAS le cas si la période ininterrompue de chômage temporaire a commencé le 31 mars ou plus tard. En d'autres termes, pour les travailleurs mis en chômage temporaire à partir du 31 mars, le lundi de Pâques (le 13 avril) sera toujours à charge de l'employeur .

Source : Group S

