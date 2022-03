Vous avez décidé de changer de banque et de mettre vos comptes ailleurs? Voici les étapes et formalités à ne pas négliger.

1. Comparez les offres

Vous recevez régulièrement le conseil de vérifier vos contrats d'énergie ou de télécom et de comparer les offres en fonction de votre profil de consommation.

Pour vos comptes à vue aussi, vous avez tout intérêt à comparer les offres. Pour vous aider à prendre votre décision, vous pouvez recourir à un comparateur de comptes à vue.

2. Faites appel au service de mobilité interbancaire

Si vous voulez transférer votre compte à vue vers un autre établissement bancaire, le service de mobilité interbancaire va vous faciliter la vie. Ce dernier prévoit que le nouvel établissement bancaire de votre choix doit effectuer gratuitement les démarches utiles pour que votre compte, ainsi que ses virements, ses domiciliations et ordres permanents soient correctement transférés sans problème pour vous. Pour faire la demande de service de mobilité interbancaire, vous devez utiliser le formulaire ad hoc mis à votre disposition par le nouvel établissement bancaire.

3. Tenez compte de toutes les implications de ce changement

Changer d'établissement bancaire peut avoir des implications auxquelles on ne pense pas toujours comme la perte d'un avantage du fait de la détention d'un compte à vue auprès de cet établissement bancaire particulier (par exemple un taux d'intérêt intéressant pour un crédit hypothécaire ou une ristourne sur une assurance...).

Une fois que vous aurez averti votre nouvelle banque, celle-ci collaborera avec la banque que vous quittez pour:

transférer vos ordres de virement permanents et mémo chez elle,

supprimer vos cartes de paiement auprès de votre ancienne banque,

fermer votre compte courant auprès de votre ancienne banque,

transférer le solde de votre ancien compte courant vers votre nouveau compte courant,

informer vos créanciers (par ex. bénéficiaires de domiciliations) et vos payeurs récurrents de votre nouveau numéro de compte,

vous informer des blocages et/ou des restrictions en vigueur dans votre ancienne banque.

Comment transférer votre compte d'épargne vers une autre banque ?

Ouvrez un compte d'épargne auprès de la nouvelle banque que vous avez choisie et demandez-lui de régler le passage chez elle de votre ancien compte d'épargne. Votre nouvelle banque organisera directement le transfert avec la banque que vous quittez.

Et en cas de litige ?

Malgré ces précautions, tout ne s'est pas bien passé lors de votre changement d'établissement ? Si un règlement n'a pu être trouvé directement avec l'établissement bancaire, vous pouvez alors saisir le médiateur pour les services financiers.

Source: SPF Economie

