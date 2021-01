En Belgique, le début des soldes d'hiver est fixé officiellement au 3 janvier (2 janvier si le 3 tombe un dimanche). Exceptionnellement, en 2021, les soldes d'hiver débuteront le 4 janvier, en raison du coronavirus.

Afin d'éviter une trop grosse foule de clients dans les magasins lors du traditionnel premier weekend des soldes, les autorités ont décidé de repousser le début des soldes jusqu'au lundi. Une stratégie visant à disperser les clients au fil de la semaine.

Cette période de bonnes affaires s'étendra jusqu'au 31 janvier inclus.

Pas de grosses affaires au début

De nombreux commerces ont souffert de l'instauration de mesures sanitaires et des périodes de confinement : les ventes n'ont pas été très bonnes en 2020. Mais outre la peur du virus, et une baisse du pouvoir d'achat qui ont tenu à l'écart les clients, les citoyens ont également eu moins de raisons de faire les boutiques pour acheter des vêtements, puisqu'ils télétravaillent et ne sortent plus que rarement de chez eux.

Par conséquent, de nombreux magasins disposent encore aujourd'hui de stocks importants, qu'ils espèrent écouler durant cette période de bonnes affaires. Malgré cela, il ne faudra pas s'attendre à des grosses remises dès le départ. Comme les magasins sont fermés depuis plusieurs mois, et n'ont rouvert que très récemment, ils ont connu une mauvaise saison. Les ventes devraient donc démarrer avec des remises entre 30% et 40%.

