En 2021 aussi, les Belges reportent pour l'instant leurs vacances : à peine 3,94 % des heures ouvrables ont été consacrées aux vacances. Le besoin de rattraper le retard en matière de prise de vacances n'a jamais été aussi grand

Au cours des sept premiers mois de cette année, seulement 3,94 % des heures ouvrables ont été consacrées aux vacances. Pour la deuxième année consécutive, les Belges prennent donc moins de vacances : en 2020 aussi, nous avions constaté un recul.

"Les vacances sont non seulement censées permettre aux employés de recharger leurs batteries en temps voulu, mais ne plus compter de jours de congé légaux au 31 décembre constitue de toute façon une obligation légale", explique Nathalie Florent, Consultant Legal & Reward. "Vu les chiffres de la période janvier-juillet 2021, il est déjà certain qu'il faudra rattraper le retard pour ramener les soldes à zéro."

Plus de départs en août?

Le mois de juillet est traditionnellement le mois de prédilection pour la prise des vacances. Cette année n'a pas échappé à la règle : les chiffres montrent qu'avec 15,5 %, ce mois remplit sa part traditionnelle de vacances. Cela ne suffit néanmoins pas à compenser le faible taux de congés pris au début de l'année.

D'autant que le mois d'août, l'autre mois populaire pour les vacances, pourrait ne pas suivre la même tendance. Pire, "nous pourrions même assister à une baisse de pourcentage en raison de l'augmentation des zones rouges dans les destinations de vacances populaires", selon Nathalie Florent.

Planifier à temps pour éviter les difficultés

Le travail à domicile, l'incertitude quant aux destinations de voyage et le chômage temporaire sont à l'origine de ces faibles chiffres de vacances, selon le prestataire de services RH ACERTA.

"Même si les travailleurs sont toujours en chômage temporaire, les vacances restent nécessaires et intéressantes. Ne serait-ce que parce qu'elles représentent un salaire complet et pour l'impact positif sur le 13e mois dans différents secteurs", insiste Nathalie Florent. Les employeurs ont donc intérêt à ne pas laisser traîner les choses. Planifier à temps les congés permet d'éviter les difficultés, et de trouver rapidement un juste équilibre entre travail et vacances.

Les données recueillies se basent sur les données réelles d'un ensemble de 260 000 travailleurs occupés auprès de plus de 40 000 employeurs du secteur privé auquel appartiennent aussi bien des PME que des grandes entreprises.

