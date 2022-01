Plus de 40% des employés, qui doivent rester confinés à cause d'une infection par le coronavirus au sein de leur entourage mais qui sont aptes au travail, remettent à leur employeur un certificat médical alors qu'ils sont censés rendre un certificat de quarantaine, selon l'organisation flamande des indépendants Unizo. Une erreur qui peut coûter inutilement aux employeurs...

Parmi les entreprises sondées, 42% disent avoir reçu de leur employé un certificat médical au lieu d'un certificat de quarantaine. Un employeur sur quatre indique que moins de 25% de ses employés lui ont remis un certificat de quarantaine. Moins d'un employeur sur cinq déclare avoir reçu le document approprié lors de cas de quarantaine.

Quelle est la différence entre ces deux certificats?

Un certificat dit "médical", est un document remis par le médecin après examen d'une personne qui certifie des faits d'ordre médical la concernant. Ainsi, si un employé est malade, dans l'incapacité donc de travailler, il devra remettre ce certificat médical à son employeur.

Un certificat dit "de quarantaine" est délivré à une personne qui est apte à travailler, mais qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail/d'accueil ou d'enseignement parce qu'elle présente un risque majoré d'infection au Covid. Les collaborateurs couverts par un certificat de quarantaine ne peuvent pas quitter leur domicile.

Cela signifie quoi pour le collaborateur sur le plan salarial ?

En présentant un certificat médical, les employés bénéficient de l'intégralité de leur salaire contre 70% de leurs revenus s'ils remettent un certificat de quarantaine (allocation de chômage temporaire).

Une erreur qui coute cher

"Le système coûte inutilement aux employeurs", déplore Elke Tielemans, directrice d'Unizo Brabant flamand et Bruxelles. "De nombreux entrepreneurs sont surpris par le nombre élevé de jours de maladie qu'ils versent à leurs employés en raison du salaire garanti, alors que ceux-ci pourraient toucher une indemnité de chômage temporaire".

Du côté de l'Union des Classes moyennes (UCM), le problème est bien connu même s'il est difficile à quantifier. "Tous les médecins ne jouent malheureusement pas le jeu correctement. Il s'agit de quelque chose de nouveau pour eux: la personne n'est pas malade mais elle ne peut pas aller travailler car elle doit respecter une quarantaine", indique Thierry Evens de l'UCM.

Les deux organisations patronales appellent dès lors les médecins à utiliser correctement les systèmes de certificat médical et de certificat de mise en quarantaine et demandent au ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, de sensibiliser davantage les médecins à leur bonne utilisation.

