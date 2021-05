Pas d'espace de travail dédié à la maison, présence des enfants, travaux, etc. Le télétravail est parfois difficile. La solution ? Louer son espace de télétravail. Deskalot, une plateforme 100% belge (qui combine les concepts d'Airbnb et de Booking.com) est spécialement destinée aux télétravailleurs.

Deskalot ? Il est possible de louer un espace de travail en quelques clics pour quelques heures ou quelques jours, en fonction des besoins de chacun et bien entendu et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le coût de la location : souvent à partir de 25€ par jour.

L'inverse est également possible. Si une personne ou une entreprise dispose d'espace en trop, elles peuvent gagner de l'argent en les mettant à disposition sur la plateforme. Ce service développé par Partena Professional dispose déjà de plus de 130 espaces de travail en Flandre et à Bruxelles.

"L'idée de la plateforme est simple, détaille Jonas Pollet, innovation manager chez Partena Professional. Il s'agit de rassembler toutes les offres du marché et aider les gens à prendre des initiatives en lançant leurs propres espaces. Les premières réservations que nous avons eues étaient surtout des startups et des consultants qui voulaient se rapprocher de leurs clients ou d'un autre lieu d'intérêt."

Près de la mer pour commencer leur week-end

"Par exemple, ajoute Jonas Pollet, certains ont loué un espace près de la côte pour commencer leur week-end directement après leur journée de travail au lieu de devoir faire une heure de route pour y arriver. De même, les commerciaux qui ont du temps entre deux réunions ont maintenant la possibilité de travailler où ils le souhaitent. Cela démontre bien le potentiel de la plateforme. Et ce, même après la crise sanitaire. Avec le travail hybride qui va se généraliser, les gens seront de plus en plus à la recherche de ce type de solution."

"Les entreprises veulent vendre leurs immeubles" Jonas Pollet en est certain : "un retour à la normale 100% en présentiel est totalement inimaginable. Tout d'abord, le télétravail apparaît comme une solution partielle au sujet brûlant de la mobilité. Ensuite, on remarque également que plusieurs entreprises envisagent de vendre leurs immeubles situés dans les grandes villes afin de diminuer leurs coûts, tout en donnant plus de flexibilité à leurs collaborateurs. Cela est évidemment possible grâce au changement de mentalité radical du top management vis-à-vis du télétravail où le contrôle a désormais fait place à la confiance."

Deskalot ? Il est possible de louer un espace de travail en quelques clics pour quelques heures ou quelques jours, en fonction des besoins de chacun et bien entendu et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le coût de la location : souvent à partir de 25€ par jour.L'inverse est également possible. Si une personne ou une entreprise dispose d'espace en trop, elles peuvent gagner de l'argent en les mettant à disposition sur la plateforme. Ce service développé par Partena Professional dispose déjà de plus de 130 espaces de travail en Flandre et à Bruxelles."L'idée de la plateforme est simple, détaille Jonas Pollet, innovation manager chez Partena Professional. Il s'agit de rassembler toutes les offres du marché et aider les gens à prendre des initiatives en lançant leurs propres espaces. Les premières réservations que nous avons eues étaient surtout des startups et des consultants qui voulaient se rapprocher de leurs clients ou d'un autre lieu d'intérêt.""Par exemple, ajoute Jonas Pollet, certains ont loué un espace près de la côte pour commencer leur week-end directement après leur journée de travail au lieu de devoir faire une heure de route pour y arriver. De même, les commerciaux qui ont du temps entre deux réunions ont maintenant la possibilité de travailler où ils le souhaitent. Cela démontre bien le potentiel de la plateforme. Et ce, même après la crise sanitaire. Avec le travail hybride qui va se généraliser, les gens seront de plus en plus à la recherche de ce type de solution."