L'autorité des marchés financiers, la FSMA, met en garde lundi contre les activités de prêteurs non agréés proposant de faux crédits aux consommateurs.

Ces derniers mois, la FSMA a identifié 28 prêteurs frauduleux qui proposent de faux crédits aux consommateurs belges sur internet. Les consommateurs entrent de différentes manières en contact avec ces fournisseurs de crédits : ils sont par exemple approchés de façon non sollicitée par courriel ou au travers des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, ...), ou trouvent des publicités sur internet. La situation économique actuelle pousse des consommateurs à chercher des crédits pour compléter leur budget et c'est ainsi qu'ils entrent en contact avec ces acteurs douteux.

Il s'agit en réalité de faux crédits destinés à dérober de l'argent aux consommateurs. Les arnaqueurs qui les proposent se font passer pour des prêteurs agréés ou des intermédiaires de crédit enregistrés. Ils n'hésitent parfois pas à utiliser le nom ou le logo d'établissements de crédit réputés. On parle alors d'usurpation d'identité ou de "cloning".

Trop beau pour être vrai

Ces malfaiteurs proposent des crédits à des conditions très alléchantes. Le fournisseur de crédit affirme par exemple prêter de gros montants à un faible taux d'intérêt. Il assure également qu'il ne vérifiera pas si le consommateur est un mauvais payeur ni s'il a contracté par le passé des emprunts qu'il n'a pas pu rembourser.

Les escrocs demandent aux consommateurs qui donnent suite à leur offre de préalablement couvrir certains frais liés au crédit. Il peut par exemple s'agir d'une prime d'assurance destinée à protéger le prêteur en cas de non?remboursement du crédit, ou de frais de dossier ou administratifs, etc. Ces frais sont toutefois purement fictifs.

Dès que les consommateurs ont payé ces soi-disant frais, le "prêteur" disparaît dans la nature et il est quasiment impossible de récupérer les sommes versées.

De qui faut-il se méfier?

Les 28 sociétés frauduleuses récemment identifiées sont:

Adelan Finances, Akoue, BNC Finance, Cerberu, CK Kredit, CLC Bank, Crédit Belge, Credit Express, Earing Group Ltd, Eerst Krediet, Europa Finanzierung, Fianc Emprunts 24, Fouranexwork, Infilrux Financial, KashSpeed, Kredit Line Ltd, Kymco Krediet Bank, Legal Finance global, Mixatelwort, My Financial Group, Opunilo Financial, Pro-Lening, Rabo Krediet, Roalix-Finance, Snel Lenen, Snelle-lenen, Sokredinet, Volkrediet.

