Quand un mignon mustélidé ronge les fils de votre voiture et l'empêche de démarrer, il y a de quoi péter une durite. L'assurance va-t-elle intervenir ?

Mettez un tigre dans votre moteur, disait la pub. Ce sera plutôt une fouine sous le capot ! Isolants, durites, tuyaux pour l'huile, câbles électriques rongés, perte de puissance du turbo, court-circuit et finalement voiture à l'arrêt et dépanneur. La liste n'est pas exhaustive, mais elle donne un aperçu des dégâts causés par ces petites bêtes.

Avec l'urbanisation croissante et l'augmentation des espaces verts au sein même des villes, de plus en plus d'animaux sauvages côtoient l'être humain. C'est le cas de la fouine, un mustélidé bien connu pour causer des dégâts dans les poulaillers. Mais la fouine fait de plus en plus parler d'elle, car elle ronge aussi les câbles et le caoutchouc des voitures.

Tout passe sous les dents de ces carnivores. Les garagistes, toutes marques et toutes régions confondues, avouent être confrontés, de plus en plus, au problème. "Nous avons fréquemment des clients qui viennent nous voir pour des ennuis de ce type. Et il ne faut pas croire que seuls les gens qui habitent la campagne connaissent ce type de désagrément. Cela arrive aussi en pleine ville. Nous avons le cas ici avec des clients qui habitent près d'un terril", explique un concessionnaire liégeois.

Une odeur de fish stick ?

Quant à savoir pourquoi ces bêtes aiment tant nos voitures, les avis divergent. Des garagistes pensent que certains éléments recyclables des voitures ont l'odeur de la viande. D'autres estiment que des liquides comme l'antigel exhalent une odeur de poisson. Des zoologistes considèrent plutôt que ce sont les jeunes fouines qui causent ces dégâts. Elles sont d'abord attirées par la chaleur des moteurs. Ensuite, elles se font les dents sur les caoutchoucs ou l'isolation du capot.

Assurance

La garantie du constructeur n'interviendra pas pour des dégradations provoquées par les fouines. Les dommages, qui atteignent parfois plusieurs centaines d'euros, ne seront pris en charge que par l'assurance omnium du véhicule, pas la RC qui couvre seulement votre responsabilité dans les dommages que vous causez aux autres. Notons que la mini omnium de certaines compagnies (pas toutes), qui couvre les dégâts causés par le gibier et autres animaux sauvages, intervient aussi. Lisez les conditions générales de votre contrat pour en savoir plus.

Prévention ?

Il est néanmoins possible de se prémunir des attaques des fouines. Le moyen le plus efficace serait de garer sa voiture dans un garage fermé. Mais ce n'est pas toujours possible. Les magasins spécialisés en accessoires automobiles vendent des bombes de répulsif, à pulvériser plusieurs fois par an. Et pour une petite trentaine d'euros, on vend aussi des appareils à ultrasons à placer dans le compartiment moteur. Vérifiez cependant que l'émission d'ultra-sons n'est pas permanente, mais de type variable. A défaut, les fouines vont s'habituer au bruit continu.

