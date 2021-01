En matière d'assurances, il faut toujours sortir sa calculette, bien lire les conditions générales et évaluer le rapport risques/primes payées.

Prenez la prime de l'assurance omnium, elle est généralement calculée sur la valeur catalogue ou le prix officiel sans réduction du véhicule. Mais certaines compagnies, pour réduire la note, calculent cette prime sur la valeur de la facture réellement payée. Ce qui permet de réduire le montant de la prime. Mais en cas de sinistre total du véhicule, ne vaut-il pas mieux avoir assuré son véhicule sur la valeur catalogue ? Obtiendrez-vous les mêmes réductions à l'achat d'un nouveau véhicule ? Autre exemple : le nombre de mois sans perte de valeur en cas de sinistre total peut varier fortement d'une compagnie à l'autre, de 24 mois à 36 mois ou plus.

Certes il n'y a pas eu de salon de l'auto cette année, mais les "conditions salon" se prolongent dans quasiment toutes les concessions automobiles. Et comme pour les marques automobiles, les compagnies d'assurance proposent aussi des réductions et conditions importantes. Mais attention à ne pas se focaliser que sur le prix de l'assurance.

80 ou 100% de la valeur ?

"Chaque compagnie définit ses propres conditions qui influencent la prime, détaille Patrick Cauwert, porte-parole des courtiers francophones. Prenons l'exemple de l'assurance omnium : qu'en est-il des pourcentages de dégressivité en cas de sinistre total ? Chez certaines compagnies, on récupère 80% de la valeur après un accident en perte totale, alors que chez d'autres, l'indemnisation s'élève à 100%. Il faut aussi tenir compte des différentes formules de franchise qui existent sur le marché. Certaines compagnies prévoient une somme forfaitaire, d'autres un pourcentage, d'autres encore une franchise anglaise (un seuil d'intervention minimal pour que la garantie puisse fonctionner). Bref, il vaut la peine de bien comparer toutes les offres." Et de vous faire conseiller par un spécialiste indépendant si besoin. Les garanties offertes sont tout aussi importantes et cela vaut pour toutes les assurances non vie : l'habitation, la familiale, etc.

