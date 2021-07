Votre habitation a été dévastée par des flots boueux ? Voici comment procéder en matière d'assurance.

1. Êtes-vous couverts

De 90 à 95 % des ménages belges possèdent une assurance "incendie" qui couvre aussi des dommages comme les inondations, les débordements et les refoulements d'égouts. Seule exception : les personnes qui, au cours des 15 dernières années, ont été construire dans une zone connue comme inondable.

2. Déclarez le sinistre à votre assureur le plus vite possible

C'est le conseil que tous les assureurs donnent. L'assurance intervient bien en cas de catastrophe naturelle. Mais certaines polices incendie vont jusqu'à prévoir une assistance en cas d'urgence. Demandez à votre assureur. Relisez bien les conditions de votre police d'assurance.

3. Prenez des photos des échantillons, notez tout !

Dès que l'eau a baissé, prenez un maximum de photos des biens endommagés pour montrer que l'eau les a endommagés. Indiquez la hauteur de l'eau, par exemple en marquant le mur par un trait au crayon. Dressez un inventaire très précis des dégâts. Notez le plus d'informations possibles sur les objets endommagés toujours pris en photo : marque, numéro de série, ressortez les factures si vous les avez encore. N'oubliez de garder tous les tickets de vos frais comme l'achat d'une pompe d'évacuation des eaux.

4. Que garder ?

Prenez bien des photos des biens endommagés avant de les porter au parc à conteneurs.

L'assureur va considérer que vous devez conserver les appareils électriques qui n'étaient pas allumés et les meubles en bois massif qui pourraient être réparés après leur séchage. Mais pas question de procéder aux réparations définitives tant l'assureur n'a pas donné son autorisation. Seules les réparations urgentes peuvent être réalisées afin de limiter les dommages.

Les vêtements, tapis et autres tissus qui peuvent être immédiatement nettoyés doivent aussi être conservés. Sur RTL, le porte-parole du secteur de l'assurance précisait néanmoins que "pour un tapis, le fait de conserver un échantillon, plutôt que de conserver tout un tapis détrempé, permettra de se rendre compte de la qualité du tapis et de ce dont on parle sans imposer des nouvelles contraintes aux personnes qui ont été sinistrées."

5. Ma voiture ?

Elle ne sera couverte que si vous avez souscrit une assurance omnium (ou la petite omnium). La prise en charge des dommages causés par l'inondation aux véhicules sont repris dans l'omnium.

6. Mon jardin ?

Sauf contrat spécifique (lisez à ce sujet notre article Votre jardin est-il bien assuré? ) les dégâts occasionnés à des objets se trouvant en dehors du bâtiment et non fixés ne sont pas couverts. Sauf contrat spécifique, il n'y aura pas d'indemnisation pour les dommages aux abris de jardin et leur contenu, les piscines, les haies, les plantations, etc.

7. Et le fonds des calamités ?

Le Fonds des calamités n'indemnise plus qu'en cas de dommages agricoles ou horticoles, ou lorsque la victime n'est pas couverte contre l'incendie et qu'elle vit d'un revenu d'intégration sociale (payé par le CPAS).

Sources : Plus Magazine, Assuralia, Belfius, RTL

