Loyer, remboursement d'un prêt, nourriture, eau, électricité, voiture, assurances... Pas toujours facile de se construire une épargne quand on a tant de dépenses tous les mois. Surtout à l'heure où les prix flambent. On vous donne quelques conseils pour gérer au mieux votre budget.

1. Mensualisez et créez une grille budgétaire

Outre les dépenses fixes mensuelles et moins régulières, on retrouve également les frais annuels (assurances, taxes...) ou les petits achats quotidiens. Pour maîtriser son budget, la première chose à faire est de tout mensualiser. À l'aide d'une grille budgétaire, faites l'inventaire de tous les postes de dépenses, mais aussi vos revenus. Cela vous permettra de savoir exactement combien vous coûte, par mois, l'achat d'un sandwich tous les midis, ou encore votre ticket de parking. Cela vous aidera également à vous rendre mieux compte de vos dépenses.

2. Définissez vos priorités selon la règle "50-30-20"

Une fois que vous avez une petite idée de votre budget général, catégorisez-les selon leur ordre d'importance. Cela vous permettra de définir vos priorités et besoins. Connaissez-vous la règle des "50-30-20" généralement utilisée dans ce contexte? Cette méthode permet de subdiviser vos revenus nets mensuels en 3 parties:

50% pour subvenir à vos besoins quotidiens, besoins primaires : vos courses essentielles, les remboursements de votre prêt hypothécaire, vos factures d'électricité et de chauffage, les assurances...

: vos courses essentielles, les remboursements de votre prêt hypothécaire, vos factures d'électricité et de chauffage, les assurances... 30% pour vos désirs, besoins secondaires : les petits plaisirs de la vie et autres besoins utiles, comme un abonnement smartphone, internet, les vacances, abonnement sportif, activités culturels...

: les petits plaisirs de la vie et autres besoins utiles, comme un abonnement smartphone, internet, les vacances, abonnement sportif, activités culturels... Placez le reste (20%) sur votre compte d'épargne: les fonds d'actions, les produits d'épargne-pension et les autres formules d'épargne font également partie de cette catégorie.

3. Déterminez vos objectifs d'épargne

Ces objectifs doivent non seulement être réalistes mais aussi définis dans le temps. Ne visez pas trop haut! Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Attention, ces objectifs doivent prendre en compte le montant du budget disponible et vos projets futurs. Pensez sur le long terme: si vous épargnez 50 euros par mois, cela fera un budget annuel de 600 euros, et de 6000 euros sur 10 ans, plus les faibles intérêts.

4. Gérez vos dépenses avec des enveloppes

Un autre système qui fait parler de lui ces derniers temps: le système des enveloppes. Cela consiste à répartir au début de chaque mois l'argent que vous avez de disponible à dépenser dans différentes catégories (voir conseil n°2), de retirer ces montants en espèce et de les placer dans une enveloppe par catégorie. Durant le mois, vous ne dépensez pour chacune de vos catégories que ce qui est disponible dans l'enveloppe correspondante. Votre enveloppe est vide? Tant pis, la jolie petite blouse qui vous fait de l'oeil attendra le mois prochain. Cela vous permettra d'éviter les excès.

5. Ajustez vos dépenses

Vous remarquez qu'avec quelques concessions et efforts, certaines de vos enveloppes sont encore remplies? Dans ce cas, vous pouvez diminuer votre budget alloué à ce(s) poste(s) de dépenses. Parfait pour réaliser quelques économies supplémentaires!

Outre les dépenses fixes mensuelles et moins régulières, on retrouve également les frais annuels (assurances, taxes...) ou les petits achats quotidiens. Pour maîtriser son budget, la première chose à faire est de tout mensualiser. À l'aide d'une grille budgétaire, faites l'inventaire de tous les postes de dépenses, mais aussi vos revenus. Cela vous permettra de savoir exactement combien vous coûte, par mois, l'achat d'un sandwich tous les midis, ou encore votre ticket de parking. Cela vous aidera également à vous rendre mieux compte de vos dépenses.Une fois que vous avez une petite idée de votre budget général, catégorisez-les selon leur ordre d'importance. Cela vous permettra de définir vos priorités et besoins. Connaissez-vous la règle des "50-30-20" généralement utilisée dans ce contexte? Cette méthode permet de subdiviser vos revenus nets mensuels en 3 parties:Ces objectifs doivent non seulement être réalistes mais aussi définis dans le temps. Ne visez pas trop haut! Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Attention, ces objectifs doivent prendre en compte le montant du budget disponible et vos projets futurs. Pensez sur le long terme: si vous épargnez 50 euros par mois, cela fera un budget annuel de 600 euros, et de 6000 euros sur 10 ans, plus les faibles intérêts.Un autre système qui fait parler de lui ces derniers temps: le système des enveloppes. Cela consiste à répartir au début de chaque mois l'argent que vous avez de disponible à dépenser dans différentes catégories (voir conseil n°2), de retirer ces montants en espèce et de les placer dans une enveloppe par catégorie. Durant le mois, vous ne dépensez pour chacune de vos catégories que ce qui est disponible dans l'enveloppe correspondante. Votre enveloppe est vide? Tant pis, la jolie petite blouse qui vous fait de l'oeil attendra le mois prochain. Cela vous permettra d'éviter les excès.Vous remarquez qu'avec quelques concessions et efforts, certaines de vos enveloppes sont encore remplies? Dans ce cas, vous pouvez diminuer votre budget alloué à ce(s) poste(s) de dépenses. Parfait pour réaliser quelques économies supplémentaires!