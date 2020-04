Le travail sur rendez-vous sera probablement la norme jusqu'à l'été.

Le lundi 4 mai, les entreprises devraient pouvoir redémarrer progressivement. Les magasins suivront une semaine plus tard. Et pour les banques ? "Rien ne changera, répond Febelfin (Fédération du secteur bancaire), les clients pourront continuer de se rendre dans leur agence bancaire sur rendez-vous pour les transactions nécessaires et critiques. La banque digitale reste la norme."

En clair :

Les banques demeureront ouvertes sur rendez-vous moyennant le respect de la distance sociale - y compris après le 4 mai - pour les transactions nécessaires et critiques (par exemple un virement qui dépasse la limite de la banque digitale).

Les guichets automatiques restent opérationnels. Mais le nombre de personnes autorisées dans l'espace de self-banking et dans l'agence bancaire reste limité.

Les services bancaires digitaux et à distance restent évidemment opérationnels en permanence.

Enfin, le travail sur rendez-vous sera probablement poursuivi jusqu'à l'été, selon Febelfin.

