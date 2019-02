Acheter ou louer ? Telle est la question...

Une enquête du site immobilier Immoweb (octobre 2018) a montré que les Belges achètent leur première maison ou leur premier appartement toujours plus jeunes. Aujourd'hui, les millénials ont en moyenne un peu moins de 27 ans lorsqu'ils achètent leur première propriété, soit 2 ans plus tôt que la génération X. Par conséquent, ils doivent emprunter davantage et/ou obtenir un soutien financier important de la part de leurs parents.

Cependant, il y a aussi beaucoup de doutes chez les jeunes acheteurs. Achetons-nous directement ou louons-nous encore pour quelques années supplémentaires ? Mais louer, n'est-ce pas de l'argent gaspillé ? Les taux d'emprunt sont encore très bas, il semble donc être une bonne idée d'acheter maintenant. Mais est-ce vraiment le cas ?

AXA Bank a développé un simulateur qui estime pour vous la possibilité (ou non) d'acheter votre propre maison aujourd'hui. Sur la base d'un certain nombre de questions concernant votre situation personnelle, une estimation est ainsi faite de ce que vous pourriez acheter avec un remboursement souhaité. Le simulateur vérifie également si vous disposez de ressources propres suffisantes pour financer l'achat que vous avez en tête. Si vous n'avez pas assez de ressources propres ou si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous pourriez acheter aujourd'hui, il est préférable de louer et d'économiser. En fin de compte, le simulateur calcule si l'achat direct est financièrement plus intéressant pour vous que la location.

Le loyer que vous payez à votre propriétaire est comparé aux intérêts que vous économisez sur un prêt futur, qui diminue à mesure que vous épargnez grâce à la location. C'est suffisant pour vous donner une première réponse à la question de savoir s'il est préférable de louer ou d'acheter. Mais ce choix entre la location et l'achat n'est pas seulement un choix financier. S'il peut effectivement être financièrement plus intéressant pour quelqu'un d'acheter, celui-ci peut quand même préférer la flexibilité de la location, par exemple. Une étude d'AXA auprès de 600 locataires belges montre que 74% d'entre eux louent parce qu'ils n'ont pas encore les moyens financiers suffisants pour acheter quelque chose. D'un autre côté, une bonne moitié d'entre eux disent qu'ils louent parce qu'ils aiment la flexibilité, la liberté et l'existence "insouciante" qu'offre la location.