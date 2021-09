MyPension.be, l'application du Service des pensions, permet de connaître le montant de la pension que vous percevrez si vous travaillez ou avez travaillé en Belgique. Le montant indiqué est une estimation. Plus vous approchez de l'âge réel, plus elle est précise.

"Il est important que nous disposions de toutes vos données , souligne Giselda Curvers du Service fédéral des pensions. Pour calculer la date exacte de votre retraite, nous avons besoin d'un aperçu complet de votre carrière. Les données sur les carrières à l'étranger font souvent défaut. MyPension.be calcule toujours votre pension sur la base de la législation en vigueur. Si vous apportez des changements, vous verrez l'impact sur le montant de votre pension environ trois mois plus tard." Dans MyPension.be, vous verrez généralement deux montants: la pension que vous recevrez à la date à laquelle vous pourrez prendre au plus tôt votre retraite - si vous remplissez les conditions pour une retraite anticipée - et la pension que vous recevrez à la date légale de votre retraite. "Vous êtes donc devant un premier choix, indique Giselda Curvers. Si vous avez travaillé suffisamment et que vous êtes assez âgé, vous pourrez prendre votre retraite avant l'âge de 65 ans (66 ans à partir de 2025, 67 ans à partir de 2030). Il s'agit de la première date légalement possible. Sous ces deux montants, vous trouvez une case "Introduisez une nouvelle date" dans laquelle vous pouvez indiquer une date comprise entre la première date possible et la date légale. Nous avons ajouté cette possibilité car beaucoup de couples aiment prendre leur retraite en même temps ou choisir une date spécifique." Vous accédez à MyPension.be avec votre eID ou l'application Itsme. En cliquant sur "Planifier ma pension" vous verrez s'ouvrir une fenêtre "Calculez l'impact d'un changement de carrière sur votre pension". S'affichent les possibilités qui s'appliquent à votre situation personnelle. Mais avant de vous aventurer dans les simulations ou de vous pencher sur celles que nous avons effectuées, Giselda Curvers apporte quelques précisions. Possibilité 1 - Salaire ou temps de travail changent"Cette possibilité n'est affichée que pour les salariés. Elle n'existe pas encore pour les fonctionnaires et les indépendants." Autre élément important: "Si vous commencez à travailler à 4/5ème en crédit-temps fin de carrière, l'assimilation de la journée non travaillée n'est pas encore prise en compte. Le montant effectif de votre pension sera donc plus élevé que le montant estimé. " Dernière précision: "Vous ne pouvez pas indiquer que vous souhaitez travailler plus ou moins longtemps pendant une période limitée. Si vous effectuez un changement - par exemple, vous décidez de travailler à 4/5ème au lieu de plein temps pendant cinq ans - ces 4/5ème seront imputés jusqu'à la fin de votre carrière et non sur cinq ans." Possibilité 2 - Devenir salarié "Vous pouvez voir quelles seraient les conséquences d'un changement de statut au cours de votre carrière, passant de celui d'indépendant ou de fonctionnaire à celui de salarié. Une simulation inverse n'est pas encore possible." Possibilité 3 - Arrêter avant la première date de pension possible Même si vous n'avez pas encore atteint l'âge légal. On parle ici d'un choix librement posé et non d'un licenciement. Mais vous n'aurez droit à aucune allocation de l'Onem ni à l'assimilation de la période."Nous nous basons toujours sur la première date légalement possible. Si vous ne remplissez pas les conditions, c'est votre date légale de départ qui est prise en compte. Possibilité 4 - Racheter ses années d'études "Jusqu'en novembre 2020, le rachat des années d'études pouvait se faire à un tarif avantageux. Ce n'est plus le cas.." Désormais, les fonctionnaires doivent eux aussi payer pour racheter leurs années d'études.