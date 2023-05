En 2022, les notaires ont enregistré une baisse de 14,3 % du nombre de transactions immobilières à la Côte par rapport à 2021. Côté prix, ils font deux constats : le prix moyen d'un appartement à la Côte a connu une certaine stabilité en 2022. En revanche, celui d'un appartement sur la digue a reculé de près de 5%. C'est ce qui ressort du Baromètre de la Côte de la Fédération du Notariat (Fednot).

De manière générale, l'activité immobilière en Belgique et en Flandre a diminué de 2% en 2022. Sur la même période, la diminution est nettement plus marquée à la Côte : -14,3% par rapport à 2021. Cette baisse fait suite à une forte augmentation des transactions à la Côte en 2021 (+15,8% par rapport à 2020).

Le notaire Bart van Opstal, porte-parole de Notaire.be : "Après plusieurs années d'activité soutenue et de hausses de prix observées à la Côte, le rush semble pour l'instant dernière nous. Avec la pandémie de coronavirus, le marché a connu un énorme pic, suivi d'un refroidissement en 2022. Et ce refroidissement se poursuit en 2023, avec une baisse des transactions de 14% au cours des trois premiers mois de l'année, par rapport à la même période en 2022. Cette diminution concerne principalement les appartements anciens qui n'ont pas été rénovés".

Activité par commune

Les transactions ont reculé dans toutes les communes côtières. Seule exception : Westende (+13,6 %). Les ventes ont le plus diminué à Nieuport (-18,6 %), Zeebruges (-18,8 %), Coxyde (-20,7 %) et Knokke (-21,5 %). Le notaire Bart van Opstal :"Les ralentissements enregistrés à Coxyde et Knokke font suite à de fortes hausses de prix en 2021. Les prix moyens d'un appartement avaient alors augmenté de respectivement 13,9 % et 16,9 %."

Combien coûte un appartement à la mer?

En 2022, il fallait débourser en moyenne 295.124 euros pour un appartement à la Côte. Ce prix est stable par rapport à 2021 (-0,7 %) alors qu'il a toujours progressé ces cinq dernières années. Au cours de la période 2018-2022, le prix d'un appartement à la Côte a en effet augmenté de 15,6%. En 2022, les acheteurs ont payé en moyenne 2.166 euros en moins pour un appartement par rapport à 2021. En 2022, ils avaient dû débourser 13.000 euros de plus qu'en 2020.

Le marché immobilier de la Côte a connu une évolution très hétérogène, allant d'un prix moyen de 167.630 euros (Westende) à 650.336 euros (Knokke). Knokke, Heist et Zeebruges étaient les entités communales les plus chères. À l'inverse, Middelkerke, Blankenberge et Westende étaient les moins chères. En ce qui concerne Knokke, le prix a dépassé pour la première fois les 650.000 euros. Par ailleurs, à Heist, le prix d'un appartement a pour la première fois dépassé la barre des 400.000 euros.

© Fednot

Et sur le digue?

En 2022, un appartement situé sur la digue coûtait en moyenne 347.580 euros, soit une diminution de près de 5 % par rapport à 2021. En moyenne, un appartement situé sur la digue se vend plus cher (+17,8 %) qu'un autre appartement sur la Côte. Les acheteurs ont donc dû débourser en moyenne 52.456 euros de plus. Sur la période 2018-2022, le prix d'un appartement sur la digue a augmenté de 10% (+ 23.949 euros). En 2022, les prix moyens d'un appartement sur la digue ont le plus baissé (-6,1 %) sur la Côte Est. Les baisses sont plus limitées sur les côtes centrale et occidentale (respectivement -2,8 % et -0,7 %).

Les écarts de prix pour un appartement situé sur la digue sont également importants : de 206.168 euros à Westende à 1.008.685 euros à Knokke. À Heist, le prix moyen d'un appartement sur la digue a pour la première fois dépassé la barre des 500.000 euros. En un an, le prix a ainsi progressé de 73.000 euros. À La Panne, Blankenberge et Middelkerke, les prix ont dépassé pour la première fois la barre des 240.000 euros. À noter également quelques baisses de prix, allant de 3,5 % (Knokke) à 19,4 % (Westende).

© Fednot

Appartement existant et neufs En 2022, la part de marché des appartements neufs représentait 14,5 %, soit le pourcentage le plus faible de ces cinq dernières années. Un acheteur a déboursé en moyenne 382.015 euros pour un appartement neuf (+1,8 % par rapport à 2021) et 302.623 euros pour un appartement existant (-1 % par rapport à 2021). Le notaire Bart van Opstal : "Lors du rush sur les biens immobiliers de la Côte, davantage de biens neufs ont été vendus. Par conséquent, l'offre s'est réduite plus rapidement que prévu. À cela s'ajoute la baisse de la demande pour ce type de biens en 2022".

Source: Fednot

