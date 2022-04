Les travailleurs belges estiment que leur employeur respecte leur choix de ne pas rester joignables après leurs heures. Toutefois, six travailleurs sur dix ont encore du mal à couper après les heures de travail et un travailleur sur cinq répond aux appels et aux e-mails pendant ses congés. C'est ce qu'il ressort d'une enquête menée par l'entreprise de services RH Acerta auprès de 2000 travailleurs.

Droit à la déconnexion

Le deal pour l'emploi, que le gouvernement fédéral a conclu en février, prévoit le "droit à la déconnexion" pour les travailleurs. Concrètement, les Belges ont le droit de se déconnecter après les heures de travail et de ne pas répondre aux appels ou aux e-mails qui leur parviennent à ce moment-là. Les partenaires sociaux négocient actuellement la manière de fixer les accords dans les conventions collectives de travail. L'enquête d'Acerta montre que le deal pour l'emploi y consacre une attention particulière, à juste titre. Plus de six Belges sur dix (64%) éprouvent actuellement des difficultés à déconnecter du travail, alors qu'ils étaient 58% il y a deux ans. 47% des Belges qui travaillent encore après leurs heures de travail ne parviennent parfois pas à débrancher. 17% - un sur six - n'arrivent jamais à oublier leur travail.

"On ne peut pas ignorer que le télétravail joue un rôle important dans la capacité à se détacher du travail après les heures. Certains n'y voient aucun problème, mais d'autres ont plus de mal à déconnecter après un jour de télétravail qu'après une journée au bureau", affirme Donatienne Knipping, experte du Centre de connaissances Acerta Consult. "Les entreprises ne peuvent pas résoudre les problèmes de déconnexion avec une solution unique. Il convient en effet de se demander pourquoi un travailleur ne peut ou ne veut pas déconnecter. Si l'on reste connecté par peur de son patron, pour la poursuite de sa carrière, ou sous la pression des clients, il est évident que quelque chose ne va pas."

Les problèmes de déconnexion surtout présents chez les jeunes parents

Ces difficultés sont principalement présentes chez les vingt-trente ans - souvent parents d'enfants en bas âge. 82% des travailleurs de la vingtaine ont parfois ou toujours du mal à déconnecter, contre 67% des trentenaires. Les quinquagénaires (57%) et les sexagénaires (51%) présentent des chiffres nettement inférieurs.

E-mails et appels pendant les vacances

Bien que l'employeur prenne suffisamment de mesures pour favoriser la déconnexion, un travailleur sur cinq (21%) continue à consulter sa boîte mail pendant ses vacances ou après ses heures. Un sur cinq répond également à des appels pendant ses congés.

Les employeurs montrent l'exemple

76% des travailleurs peuvent toutefois décider du moment où ils répondent aux e-mails pendant une journée de travail et les entreprises obtiennent une note moyenne de 7 sur 10 lorsqu'il s'agit de respecter et de contrôler la disponibilité des collaborateurs. Les dirigeants et les responsables ont sans aucun doute un rôle exemplaire à jouer à cet égard. Même si des mesures spécifiques sont prises concernant la déconnexion, 72% des collaborateurs trouvent ces actions suffisantes et adéquates.

null © Acerta

