6 questions à se poser pour éviter les mauvaises surprises après un divorce

1 - Êtes-vous encore en ordre par rapport à votre mutualité ?

Disposer d'une assurance soins de santé est important. Vous devez prévenir votre mutualité le plus rapidement en cas de séparation légale ou de fait. Vous paierez des cotisations de manière séparée à partir de la première échéance après la séparation. Si vous perceviez tous les deux des revenus et étiez inscrits en tant que titulaire, vous ne devez pas demander de nouvelle affiliation. Vous devez par contre communiquer votre nouvelle adresse et numéro de compte. Si vous aviez des assurances complémentaires (ex. hospitalisation) vous devez à vous inscrire séparément.

...