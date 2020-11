Les Belges sont inquiets quant à leur pension. C'est ce que montrent de nouveaux résultats du Baromètre semestriel de Sérénité Financière de l'assureur vie NN. Et cette crainte découle principalement de l'incertitude financière.

En moyenne, à peine 16% des Belges pensent qu'ils auront une vie confortable après leur départ à la retraite. Il est frappant de constater que ce sont surtout les jeunes générations, jusqu'à 49 ans, et les femmes qui ne voient pas leur retraite d'un bon oeil. Plus on vieillit, plus on se sent confiant par rapport à sa situation financière à la retraite, même si on constate que la moitié des 50 à 64 ans s'attendent encore au pire.

La situation financière après le départ à la retraite préoccupe de nombreux Belges. Les Belges ne comptent plus sur le soutien du gouvernement. Seuls 18 % des Belges pensent que le gouvernement sera encore en mesure de payer nos pensions.

Pas responsables de leur pension

Bien que la majorité des Belges soient conscients que leur situation financière, après leur départ à la retraite, ne sera pas des plus confortables, seul un nombre limité de Belges prennent les choses en main. 38 % des Belges indiquent même qu'il n'est pas de leur responsabilité d'épargner en vue d'un pension suffisante. 28 %, en revanche, s'attendent à devoir gagner un peu plus d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

"Maintenant que nous vivons tous plus longtemps et que notre espérance de vie moyenne atteint déjà les 81 ans, nous aurons sûrement besoin de quelques économies supplémentaires, à la deuxième moitié de notre retraite, pour pouvoir payer nos factures de soins de santé. Cette prise de conscience s'accroît à mesure que l'on approche de l'âge de la retraite. ", commente Bart Chiau, Senior Expert chez NN et professeur à la faculté d'économie de l'Université de Gand, pour expliquer le décalage entre le sentiment et le comportement des Belges. "Nous commençons à nous rendre compte que nous ne disposerons peut-être pas d'assez de ressources financières pour combler ces années lors desquelles nous sommes à la retraite et que nous devrons chercher des solutions en dernière minute".

Manque de clarté et faibles connaissances en matière de pension

Pour de nombreux Belges, il ne semble pas évident de savoir combien d'argent ils doivent épargner pour leur retraite. En moyenne, 54 % déclarent n'avoir aucune idée du montant qu'ils doivent économiser. Ce sont surtout les jeunes jusqu'à 34 ans qui ont le moins de connaissances, 62 % d'entre eux indiquent qu'il n'est pas évident de savoir de combien d'argent ils devraient disposer pour leur retraite.

Cela se traduit également dans les efforts fournis. 42 % jugent insuffisants les efforts qu'ils déploient pour épargner en vue de leur pension, tandis que les personnes approchant de l'âge de la retraite indiquent - logiquement - fournir plus d'efforts.

En outre, le niveau de connaissance en matière de planification financière de la retraite est également faible. Plus de la moitié des Belges (51 %) donnent une note de 5 sur 10 ou moins à leurs connaissances générales sur la planification financière de la retraite.

Comment savoir de combien d'argent vous avez besoin pour votre pension ? Faites une estimation du capital dont vous aurez encore besoin après votre départ à la retraite. Supposez que vous atteindrez l'âge de 90 ans environ et calculez pendant combien d'années vous serez à la retraite. Faites ensuite une estimation de ce dont vous aurez encore besoin par mois pour maintenir votre niveau de vie lorsque vous serez à la retraite. Supposez qu'en plus de votre pension légale, vous ayez encore besoin de 1.500 euros par mois pour maintenir votre niveau de vie. Cela signifie qu'à l'âge de 67 ans, vous devez déjà disposer d'une épargne de 414.000 euros (23 ans (90 - 67) x 12 mois x 1.500 euros) !

Pour info, l'outil "mypension.be", développé par le gouvernement, vous donne plein de conseils relatifs à la pension et vous donne également un aperçu de ce que vous avez déjà économisé en termes de pension complémentaire par l'intermédiaire de votre employeur ou de votre activité en tant qu'indépendant.

