Combien ça coûte d'assurer une station de recharge pour véhicule électrique? Qu'est-ce qui est couvert? Et doit-on la déclarer à son assureur?

Plus d'une voiture neuve sur cinq est désormais électrifiée en Belgique. Il y aura environ 18.000 voitures 100% électriques mises sur la route en 2022. Et, inévitablement, le nombre de bornes de recharge au domicile des automobilistes va suivre la même courbe exponentielle. Voilà pour les chiffres. Mais une question parallèle taraude ces nouveaux propriétaires de stations de recharge: quid de mon assurance? Car, si ces bornes sont sûres, le risque d'incident technique, de surchauffe et de dommages dus à des circonstances extérieures n'est pas à exclure. En outre, l'achat et l'installation d'une telle borne peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. 1. Votre borne est-elle couverte? La réponse est oui. Tous les assureurs que nous avons interrogés (et qui représentent une grande part du marché belge de l'assurance) tiennent le même discours: la borne de recharge est bien comprise dans votre l'assurance incendie/habitation. Elle est donc couverte comme tous les autres appareils électriques. Rappelons cependant que l'assurance incendie & dégât des eaux n'est pas obligatoire en Belgique même si plus de 90% des ménages en souscrivent une. 2. Faut-il payer une surprime? Non, enfin pas pour le moment. Comme les bornes de recharge sont en plein essor, il ne serait pas impossible, explique-t-on du côté des assureurs, que la prime de l'assurance habitation soit revue à la hausse pour les possesseurs d'une station de recharge. Mais actuellement, cela n'a pas encore d'incidence sur les prix. 3. Faut-il avertir son assureur? Là, tous les assureurs ne sont pas encore sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas nécessaire chez certains. C'est souhaité chez d'autres. Globalement, il n'y a pas d'obligation de le faire. Mais la loi sur les assurances prévoit que l'assuré déclare "exactement toutes les circonstances lors de la conclusion du contrat". Et s'il y a une "modification substantielle et permanente du risque", le preneur d'assurance doit également la signaler. Notre recommandation est donc de communiquer à votre assureur l'installation d'une telle borne, même si cela n'est pas encore obligatoire. 4. Et pour les appartements? S'il est permis d'installer une station de recharge murale dans un garage d'immeuble sous certaines conditions, qu'en est-il en cas de sinistre? C'est la police collective de l'immeuble, également appelée police bloc, qui interviendra dans un premier temps. Si besoin, l'assureur de la "bloc" récupérera les indemnisations auprès du fabricant de la borne défectueuse ou de la RC auto de l'assuré concerné. 5. Quelle couverture en cas de sinistre? Un incendie, une inondation, un orage? C'est l'assurance incendie/habitation qui va couvrir les dommages. Par contre, si c'est le défaut de la borne qui provoque des dommages, votre assurance ne couvrira que les dommages indirects, par exemple le carport qui a pris feu. La compagnie n'indemnisera pas la borne de recharge défaillante. Il faudra alors entamer une procédure à l'encontre du fabricant. Une bonne assurance protection juridique prend alors tout son sens.