Ce mois d'octobre, le SPF Finances veut aider plus de 5.000 contribuables en difficulté. On leur propose un passage dans les bureaux pour remplir leur déclaration d'impôt.

Plus de 5.000 contribuables viennent ou vont recevoir une lettre avec une proposition de rendez-vous dans les bureaux du SPF Finances durant la première moitié du mois d'octobre. Ainsi, ceux qui n'ont pas pu être aidés par téléphone pourront toujours faire remplir leur déclaration, en tenant compte de toutes les mesures sanitaires.

En mai et juin dernier, le SPF Finances a organisé une aide au remplissage de la déclaration par téléphone, au lieu des traditionnelles séances d'aide sur place, annulées en raison du coronavirus. Cette aide a permis à presque 300.000 contribuables de rentrer leur déclaration.

Cependant, certains contribuables ont pu rencontrer des difficultés avec cette aide par téléphone. C'est pourquoi le SPF Finances a proposé pendant l'été un canal d'aide spécifique avec les communes et les CPAS qui en ont exprimé le besoin, et envoie maintenant une lettre à 5.000 contribuables pour leur proposer un rendez-vous dans nos bureaux.

