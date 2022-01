Saviez-vous qu'on n'imprime plus de billets de banque en Belgique, que des tonnes de pièces sont devenues indésirables, que des millions de francs belges sont toujours dans la nature, que 200.000 billets ont été souillés lors des inondations et qu'il existe un centre " top secret " chez nous ?

Le 1er janvier, cela faisait 20 ans que les premiers billets en euros quittaient les distributeurs automatiques et entraient dans les magasins. La Banque nationale de Belgique (BNB) commémore cet anniversaire en communiquant quelques chiffres et informations étonnantes.

Lorsque l'euro est entré en vigueur, 550 millions de billets en euros et près de 2 milliards de pièces ont été mis en circulation en Belgique.

Mais on imprime plus de billets chez nous

L'imprimerie de la Banque nationale de Belgique a imprimé un total de 3,9 milliards de billets de banque en euros, mais elle a fermé ses portes, il y a quelques mois. Aujourd'hui, la BNB travaille avec les banques centrales autrichienne et portugaise pour l'impression des billets. La BNB, de son côté, gère un centre d'expertise pour le développement de nouveaux billets intégrant des technologies de sécurité pour lutter contre la contrefaçon. On n'en saura pas plus, car pour des raisons de sécurité, c'est un secret bien gardé.

10 millions de billets en francs belges ne reviendront jamais

Il apparaît que 5,45 % des billets en francs belges jadis mis en circulation à n'ont toujours pas été échangés, pour un total de 14,9 millions de billets. Ce nombre diminue un peu plus chaque année, grâce à la possibilité d'échanger ces coupures aux guichets de la Banque, mais il est plus que probable que plus de 10 millions de billets en francs belges ne reviendront jamais. Parmi ceux-ci, il s'agit principalement de billets de 200 (2,57 millions) et de 100 francs belges (9,5 millions) ayant été perdus, détruits dans un incendie ou... trop bien cachés par des personnes décédées ! D'autres billets se trouvent à l'étranger chez des personnes qui ne jugent pas utile de les échanger en Belgique, conservés par des collectionneurs, etc.

65€ dans le portefeuille

Les Belges ont en moyenne 65 € dans leur portefeuille en début de journée. C'est peu en comparaison, des Autrichiens (121), des Chypriotes (114) ou des Luxembourgeois (99). Enfin, un ménage belge sur trois a un billet de 100 ou 200 € à la maison.

647 tonnes de piécettes

Depuis que les règles d'arrondi sont entrées en vigueur, les commerçants ne sont plus obligés d'accepter les pièces de 1 et 2 centimes, devenues très impopulaires. De ce fait, ces pièces rouges ont été ramenées en masse à la BNB, pour un total de 647 tonnes de pièces. Le poids de toutes les pièces en euros toujours en circulation en Belgique est estimé à 20.000 tonnes.

Retour au "bercail" une fois par an

La plupart des billets en euros reviennent au cash center de la BNB en moyenne une fois par an. Les banques et les transporteurs de fonds sont tenus d'envoyer un pourcentage de billets. Dans le centre de trésorerie de la BNB, ces billets sont contrôlés pour vérifier leur authenticité et leur endommagement. En moyenne, un billet sur six est retiré de la circulation et détruit. Des machines vérifient l'authenticité, la détérioration ou la salissure des billets de banque à la vitesse de 30 billets par seconde. Tout billet en euros endommagé ou froissé est retiré de la circulation et détruit dans un broyeur sophistiqué. Au total, 95 000 tonnes de billets en euros ont déjà été rendues inutilisables de cette manière dans la zone euro. Et la fausse monnaie ? "Seuls" 14 billets contrefaits sont découverts sur un million de billets en circulation. Ils sont aussi détruits.

Inondations: 200.000 billets souillés

Après les fortes inondations qui ont frappé le pays l'été dernier, la Banque nationale a échangé gratuitement 200.000 billets en euros souillés. Elle a dû déployer du personnel supplémentaire.

A Zellik et plus à Bruxelles

Et si tout se passe comme prévu, la BNB ouvrira en 2025 un tout nouveau cash center à Zellik. Ce centre de traitement des espèces remplacera l'infrastructure actuelle, située dans le centre de Bruxelles. Il deviendra la plaque tournante logistique de la circulation d'espèces dans notre pays, en utilisant des technologies robotisées.

Pas encore la fin des billets

Enfin, 58% de tous les achats effectués par les Belges en 2019/2020 ont été réalisés en espèces. Ce pourcentage est certes en baisse constante en raison de la forte progression des moyens de paiement électroniques, mais les espèces en euros restent et resteront encore longtemps un moyen de paiement important. En moyenne, les Belges dépensent moins de 20 euros pour un paiement en espèces, et plus de 30 euros pour un paiement par carte.

