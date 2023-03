Les femmes pensionnées en 2021 touchent en moyenne 1.633€ par mois, soit 488€ de moins que leurs homologues masculins. Pour le second pilier, c'est 42.215€ de capital en moins pour les femmes!

L'écart de pension entre les femmes et les hommes est de 23%. C'est ce qui ressort des statistiques rassemblées sur le site PensionStat.be. La ministre des Pensions Karine Lalieux et le ministre des Indépendants David Clarinval ont commenté ces chiffres à l'occasion d'une journée d'études "Genre et Pension".

"L'écart de pension, tout comme l'écart salarial dont il est une des conséquences, relève des inégalités les plus flagrantes et les plus pénalisantes sur le plan socioéconomique pour les femmes", expliquent de concert ministres Lalieux et Clarinval. La carrière d'une femme est encore souvent marquée par des interruptions liées à l'arrivée d'un enfant ou pour des soins à des proches par exemple. Ce qui handicape le montant de la pension.

Les statistiques prennent pour référence la population des personnes ayant reçu une pension de retraite pour la première fois en 2021, soit 113.121 personnes, dont 57% d'hommes et 43% de femmes. On y apprend ainsi que la différence entre les pensions totales (pension légale + pension complémentaire) des femmes et celles des hommes atteignait 23% en 2021. Les femmes récemment pensionnées touchent en moyenne 1.633 € par mois, soit 488 € de moins que leurs homologues masculins (2.121 €).

Une indépendante gagne 8.400€ de moins qu'un indépendant L'écart de pension est notamment une conséquence de l'écart salarial. Il faudrait, dans un monde idéal, que les revenus d'une carrière soient identiques entre hommes et femmes. Le chemin est encore long. Prenons l'exemple des indépendants. Les entrepreneuses sont bel et bien présentes dans le paysage économique belge, où elles comptent pour 33%. Mais, selon Partena Professional, une entrepreneuse gagne en moyenne 40% de moins qu'un entrepreneur. Et l'écart se creuse à mesure que l'âge avance... Les femmes sont majoritaires (59%) dans le secteur des services. Elles sont par contre moins nombreuses au sein des professions libérales plus rémunératrices (45%) et du secteur commercial (33%). L'UCM, défense des indépendants, révélait aussi qu'en 2021, les revenus professionnels annuels des indépendants à titre principal s'établissaient à 30.280€. Les femmes gagnaient en moyenne 24.625€, soit quelque 5.600€ en moins par rapport à la moyenne. Si l'on compare avec les hommes, ce différentiel passait à 8.424€ en faveur des hommes. L'inégalité de revenus entre hommes et femmes indépendants est plus grande en Flandre par rapport à la Wallonie. On se rapproche de l'égalité à Bruxelles. Lire aussi | Une entrepreneuse de 50 ans gagne 60% de moins qu'un entrepreneur

Un second pilier moins solide selon le genre

"L'écart de pension est particulièrement élevé dans le système de la pension complémentaire où il atteint 50% ou une différence de 42.215€ de capital en moins pour les femmes, détaillent les ministres dans un communiqué commun. L'étude confirme par ailleurs que les femmes ont encore et toujours moins accès à ce second pilier : elles ne sont que 45% à en bénéficier contre 63% des travailleurs masculins."

Pour rappel, le deuxième pilier de la pension fait référence au système de pension complémentaire financé par l'employeur pour ses employés. Il est également connu sous le nom de régime de pension complémentaire. Ce deuxième pilier est facultatif, les employeurs ne sont pas tenus d'offrir un régime de pension complémentaire à leurs employés même si de nombreuses entreprises le font. Les cotisations sont investies dans un fonds de pension. Ce pilier vise à compléter la pension légale (premier pilier) pour permettre aux travailleurs d'avoir un revenu de remplacement plus élevé lorsqu'ils prennent leur retraite.

Pension légale... inégale

En ce qui concerne la pension légale, l'écart s'élève à 20% en défaveur des femmes. Soit 1.586€ en moyenne pour les femmes contre 1.989€ pour les hommes. Et chiffres alarmants : près d'un homme pensionné sur dix recevait une pension de moins de 1.000€ brut en 2021 contre... 22% pour les femmes, soit une sur cinq.

Écart salarial le plus important parmi les 55-64 ans En Belgique, l'écart salarial entre les sexes, c'est-à-dire la différence de salaire horaire entre les femmes et les hommes, s'élevait à 5,0% en 2021. Cela signifie qu'en 2021, les femmes gagnaient en moyenne 5,0% de moins par heure que leurs homologues masculins.Parmi les travailleurs de moins de 25 ans, l'écart de rémunération entre les sexes est pourtant négatif, à -0,1% mais augmente nettement selon l'âge pour atteindre 4,5% chez les 35-44 ans et même 8,5% pour les 55-64 ans. C'est ce qui ressort du calcul de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, harmonisé au niveau européen, publié par Statbel, l'office belge de statistique.

