En Belgique francophone, les monnaies locales ont franchi le cap du million d'unités en circulation. Au 31 décembre 2020, ce sont 1,3 million de ces "bons de soutien à l'économie locale" qui étaient sur le territoire.

On compte aujourd'hui 16 monnaies locales à Bruxelles et en Wallonie. Ensemble, elles soutiennent plus de 2.171 commerçants dans 196 communes.

Pour les commerces prestataires, partenaires des différentes monnaies, pouvoir afficher sur leur devanture l'autocollant de la monnaie citoyenne de leur région a plusieurs avantages. Cela permet de garantir aux clients que le commerce respecte les valeurs établies dans les chartes des différentes MLC, mais aussi d'établir des synergies avec d'autres prestataires locaux membres du réseau. L'année dernière, 539 prestataires ont rejoint le réseau qui compte désormais 2.171 commerces et professionnels.

Si tous les indicateurs semblent montrer que les MLC jouent plus que jamais leur rôle de soutien à l'économie locale, le nombre de volontaires citoyens qui gèrent ces 16 monnaies est cependant en baisse (de 236 volontaires en 2019 à 198 en 2020). Force est de constater que l'impossibilité de se rencontrer et de travailler ensemble physiquement ont entraîné une baisse de motivation au sein des groupes qui ont plus que jamais besoin de forces vives.

Épi lorrain © belga

Développement digital et communal

Si pour beaucoup, l'année 2020 restera synonyme de confinement et de pandémie, elle aura pour les MLC marqué l'avènement du digital. En effet, en plus de l'Epi lorrain (Gaume et Pays d'Arlon) et des Blés (Grez-Doiceau), ce sont maintenant le Voltî (Marche, Ciney), le Val'heureux (Liège et sa région) et le Carol'or (Charleroi) qui bénéficient du système de paiement électronique, complémentaire à la monnaie papier. "La digitalisation facilite les transactions entre entreprises, mais favorise également l'accès à la monnaie citoyenne pour les utlisateur·rice·s, explique Nicolas Franka, chef de projet chez Financité. Grâce à l'application mobile, plus besoin de se rendre au comptoir de change pour obtenir des billets, il suffit de charger son compte sur son smartphone. Ça ne prend que quelques secondes."

Depuis un an, on voit aussi croitre l'intérêt des pouvoirs publics a l'égard des monnaies locales, citoyennes et complémentaires a l'euro. La presse s'est largement fait écho du plan de relance de Charleroi, où la ville a distribué sous la forme de bons l'équivalent de 20 Carol'Or a chacun de ses citoyens. Mais Tournai, Ath, Namur, Gembloux ou encore Bruxelles ont également mis en place des initiatives avec les monnaies locales.

On compte aujourd'hui 16 monnaies locales à Bruxelles et en Wallonie. Ensemble, elles soutiennent plus de 2.171 commerçants dans 196 communes.Pour les commerces prestataires, partenaires des différentes monnaies, pouvoir afficher sur leur devanture l'autocollant de la monnaie citoyenne de leur région a plusieurs avantages. Cela permet de garantir aux clients que le commerce respecte les valeurs établies dans les chartes des différentes MLC, mais aussi d'établir des synergies avec d'autres prestataires locaux membres du réseau. L'année dernière, 539 prestataires ont rejoint le réseau qui compte désormais 2.171 commerces et professionnels. Si tous les indicateurs semblent montrer que les MLC jouent plus que jamais leur rôle de soutien à l'économie locale, le nombre de volontaires citoyens qui gèrent ces 16 monnaies est cependant en baisse (de 236 volontaires en 2019 à 198 en 2020). Force est de constater que l'impossibilité de se rencontrer et de travailler ensemble physiquement ont entraîné une baisse de motivation au sein des groupes qui ont plus que jamais besoin de forces vives.Si pour beaucoup, l'année 2020 restera synonyme de confinement et de pandémie, elle aura pour les MLC marqué l'avènement du digital. En effet, en plus de l'Epi lorrain (Gaume et Pays d'Arlon) et des Blés (Grez-Doiceau), ce sont maintenant le Voltî (Marche, Ciney), le Val'heureux (Liège et sa région) et le Carol'or (Charleroi) qui bénéficient du système de paiement électronique, complémentaire à la monnaie papier. "La digitalisation facilite les transactions entre entreprises, mais favorise également l'accès à la monnaie citoyenne pour les utlisateur·rice·s, explique Nicolas Franka, chef de projet chez Financité. Grâce à l'application mobile, plus besoin de se rendre au comptoir de change pour obtenir des billets, il suffit de charger son compte sur son smartphone. Ça ne prend que quelques secondes."Depuis un an, on voit aussi croitre l'intérêt des pouvoirs publics a l'égard des monnaies locales, citoyennes et complémentaires a l'euro. La presse s'est largement fait écho du plan de relance de Charleroi, où la ville a distribué sous la forme de bons l'équivalent de 20 Carol'Or a chacun de ses citoyens. Mais Tournai, Ath, Namur, Gembloux ou encore Bruxelles ont également mis en place des initiatives avec les monnaies locales.