Un mandat extrajudiciaire vous autorise à prendre des décisions à la place de votre conjoint, parent, meilleur ami... Contrairement à la procuration classique, le mandat extrajudiciaire reste valable quand cette personne est frappée d'incapacité. Depuis peu, il permet aussi de régler des affaires personnelles.

Institué en 2014, le mandat extrajudiciaire convainc de plus en plus de Belges. L'an dernier, ils ont été près de 40.000 a en faire enregistrer un. Pour faire court, il s'agit de décider vous-même aujourd'hui qui décidera en votre nom plus tard.

...