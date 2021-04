La pension de retraite belge est calculée à la fois sur base du statut professionnel, du salaire mais également de la carrière. Pas toujours facile de s'y retrouver, et de savoir le montant auquel on aura droit pour nos vieux jours. Voici 10 choses à savoir pour comprendre la pension dans les grosses lignes.

1. PAS DE PENSION SANS RUPTURE DU CONTRAT

L'âge légal de la pension est de 65 ans (67 ans en 2030). Dans le secteur privé, il n'y a aucune obligation. C'est pourquoi vous devez d'abord mettre fin à votre contrat de travail avant de partir à la retraite. Vous pouvez démissionner ou votre employeur vous licencie moyennant un délai de préavis de 26 semaines. Généralement, il est mis fin au contrat de travail de commun accord.

Votre pension de salarié est la somme des montants de pension de chaque année de carrière. Pour ce faire, votre rémunération annuelle est réévaluée et plafonnée. Ce plafond a été relevé de 2,38% cette année (le relèvement devant atteindre 9,86% d'ici 2024), ce qui est supérieur à l'indexation. Le résultat obtenu est multiplié par 60% pour votre pension. Si vous êtes salarié ou indépendant, toutes les années de travail comptent pour le calcul de votre pension, donc y compris quand vous gagniez moins en début de carrière. La pension des fonctionnaires est par contre uniquement calculée sur la base des dix dernières années travaillées. Si vous prenez votre pension à 65 ans en qualité de salarié, toutes les années de votre carrière sont prises en compte, peu importe le nombre de jours effectifs. Mais si vous voulez prendre votre pension plus tôt, seules comptent les années au cours desquelles vous avez au moins travaillé 1/3 d'un régime de travail à temps plein dans votre entreprise. Actuellement, vous devez compter au moins 42 années travaillées pour prendre votre pension à 63 ans, 43 années à 61 ans et 44 années à 60 ans. Si vous avez une carrière supérieure aux 14.040 jours temps plein requis pour une carrière complète, les jours supplémentaires travaillés vous donnent droit à une pension plus élevée. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Public ou privé, racheter ses années d'études permet d'obtenir une pension plus élevée. Mais cela ne vous permet pas de partir plus tôt à la pension. Si votre conjoint n'a pas ou peu de revenus propres, votre rémunération totale (réévaluée et plafonnée) est multipliée par 75% pour le calcul de votre pension au taux ménage au lieu de 60%. Il n'existe pas de pension de ménage pour les fonctionnaires. Même si vous continuez à travailler une fois à la retraite, le montant de votre pension ne sera pas revalorisé. À partir de 65 ans ou 45 années de carrière, le montant que vous pouvez gagner en continuant à travailler n'est pas limité. En tant qu'ex-conjoint d'un salarié ou d'un indépendant, vous pouvez obtenir une pension de retraite de conjoint divorcé pour la durée du mariage. En tant qu'ex-conjoint d'un fonctionnaire, vous n'y avez pas droit. Mais vous pouvez par contre obtenir une pension de survie si votre ex-conjoint fonctionnaire décède. Pension minimum garantie: vous devez prouver au moins 30 années de carrière d'au moins 208 jours travaillés.