Fantastic Brussels, c'est un voyage immersif dans le Bruxelles "Belle-Époque" et dans le Bruxelles d'aujourd'hui. Artistes, hologrammes, lasers et vidéo-mapping sont autant d'ingrédients utilisés pour créer la magie dans le prestigieux Hôtel Métropole qui va se métamorphoser sur 360° ! C'est aussi l'occasion pour ce palace emblématique de se raconter. Une mise en scène sous la forme d'un parcours-spectacle époustoufl ant, teinté d'émotion pour petits et grands. Les esprits du passé habitent encore l'hôtel...

