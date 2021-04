RED SILVER GOLD

VOTRE AVANTAGE 1 + 1 gratuit sur présentation de votre carte Club

L'art textile n'est plus à envisager comme un produit fini mais plutôt comme un processus de pensée pluridirectionnel, "un noeud dont les fils se dévident à l'extérieur et se mêlent à d'autres fils issus d'autres noeuds" (Heidegger). Autrement dit, le langage textile est "une chose qui vit". BeCraft, avec le soutien de la Ville de Mons, consacre une exposition d'envergure à l'art textile belge. Le commissariat est assuré par Denise Biernaux, fondatrice et directrice des Drapiers, Centre d'Art contemporain spécialisé dans le textile. Plus d'infos via www.becraft.org/event/textilites

VOTRE AVANTAGE 1 + 1 gratuit sur présentation de votre carte Club (réservation obligatoire)

L'art textile n'est plus à envisager comme un produit fini mais plutôt comme un processus de pensée pluridirectionnel, "un noeud dont les fils se dévident à l'extérieur et se mêlent à d'autres fils issus d'autres noeuds" (Heidegger). Autrement dit, le langage textile est "une chose qui vit". BeCraft, avec le soutien de la Ville de Mons, consacre une exposition d'envergure à l'art textile belge. Le commissariat est assuré par Denise Biernaux, fondatrice et directrice des Drapiers, Centre d'Art contemporain spécialisé dans le textile. Plus d'infos via www.becraft.org/event/textilitesVOTRE AVANTAGE 1 + 1 gratuit sur présentation de votre carte Club (réservation obligatoire)