Votre avantage : 1 compact cook elite à gagner

Le Compact Cook Elite rassemble 12 fonctions en 1 seul robot. Compact mais de grande capacité, il permet de cuisiner pour 1 et jusqu'à 6 personnes. Contrairement à la plupart des appareils du marché, le robot cuiseur Compact Cook Elite est doté de 34 programmes automatiques et d'un mode manuel.

Découvrez ici quelques exemples de programmes :

• Programme 7 "coulis de tomate"

• Programme 11 "risotto"

• Programme 17 "crème anglaise et pâtissière"

