RED SILVER GOLD

VOTRE AVANTAGE : 1 kit "all you need box" de Gigaset gratuit

Le kit comprend :

• Une station de base qui rassemble toutes les informations et les envoie sur votre smartphone.

• Un détecteur de mouvement qui enregistre chaque mouvement à l'intérieur de votre maison.

• Une caméra Smart HD pour enregistrer et visionner en direct ce qu'il se passe dans votre maison et ce, où que vous soyez.

• Un capteur universel pour portes et fenêtres afin d'enregistrer la température et la pression atmosphérique.

• Et, pour finir, une prise connectée.

VOTRE AVANTAGE : 1 kit "all you need box" de Gigaset gratuit

Le kit comprend : • Une station de base qui rassemble toutes les informations et les envoie sur votre smartphone. • Un détecteur de mouvement qui enregistre chaque mouvement à l'intérieur de votre maison. • Une caméra Smart HD pour enregistrer et visionner en direct ce qu'il se passe dans votre maison et ce, où que vous soyez. • Un capteur universel pour portes et fenêtres afin d'enregistrer la température et la pression atmosphérique. • Et, pour finir, une prise connectée.VOTRE AVANTAGE : 1 kit "all you need box" de Gigaset gratuit