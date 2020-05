RED SILVER GOLD

Venez découvrir ce que proposent les nombreux producteurs de plantes et de fleurs, ainsi que les dernières tendances de jardinage. Ou suivez les conférences de Luc Noël (connu de la RTBF), Stefania Cao et Patricia Martin. Le magnifique château de Chevetogne et l'expobox se distingueront immédiatement par leurs décorations florales colorées. C'est aussi un paradis pour les plus petits. Le domaine compte pas moins de 12 terrains de jeu, un minigolf, un zoo pour enfants, un sentier de randonnée Martine, etc.Où : Domaine provincail de ChevetogneQuand : dimanche 24 mai 2020 de 10 à 18 heuresTickets : 10 €Infos : www.lafetedejardinsetloisirs.beVotre avantage : 2 entrées pour le prix d'une sur présentation de votre carte Club Plus