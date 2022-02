RED SILVER GOLD

VOTRE AVANTAGE : 4 sets SELF d'une valeur de 105 € à gagner

Tous les produits de SELF sont végans et naturels. Aucun composant d'origine animale n'intervient dans le processus de production, mais uniquement des ingrédients naturels possédant des propriétés nourrissantes et réparatrices. La peau du visage est très sensible et mérite d'être nourrie et soignée en y appliquant ce qu'il y a de meilleur. Grâce aux agents actifs, les produits de soin pour le visage légers de SELF la ressourcent et lui assurent une protection de longue durée toute la journée. Les crèmes ralentissent le vieillissement et régénèrent la peau délicate de notre visage. Grâce aux propriétés 100% naturelles, chaque produit SELF est applicable sur une peau ultra-sensible. Votre visage sera éclatant tout au long de la journée.

VOTRE AVANTAGE : 4 sets SELF d'une valeur de 105 € à gagner

Tous les produits de SELF sont végans et naturels. Aucun composant d'origine animale n'intervient dans le processus de production, mais uniquement des ingrédients naturels possédant des propriétés nourrissantes et réparatrices. La peau du visage est très sensible et mérite d'être nourrie et soignée en y appliquant ce qu'il y a de meilleur. Grâce aux agents actifs, les produits de soin pour le visage légers de SELF la ressourcent et lui assurent une protection de longue durée toute la journée. Les crèmes ralentissent le vieillissement et régénèrent la peau délicate de notre visage. Grâce aux propriétés 100% naturelles, chaque produit SELF est applicable sur une peau ultra-sensible. Votre visage sera éclatant tout au long de la journée.VOTRE AVANTAGE : 4 sets SELF d'une valeur de 105 € à gagner