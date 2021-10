CITYTRIP MONACO HOTEL COLUMBUS ***(*) 4 JOURS À.P.D. € 399 P.P.

Une escapade princière à Monaco. Vous y découvrirez des yachts, des jetsetteursde réputation internationale, un prestigieux Grand Prix de Formule 1, des hôtels splendides et un casino mondialement connu. Avec le Passeport pour Monte-Carlo, vous aurez accès à di érents musées et attractions + un transfert en Hélicoptère de l'aéroport de Nice à Monaco (et retour!). Sensations garanties ! L'hôtel Columbus ***(*) est un hôtel lifestyle rénové en 2018. Le résultat est vraiment remarquable! Le personnel est très chaleureux et le petit déjeuner délicieux et copieux! La navette gratuite (suivant les disponibilités) à Monaco est assurément un atout supplémentaire. Vous séjournez à Fontvieille, près du port de plaisance avec ses bistros et restaurants, face à la roseraie de la Princesse Grace. Vivement recommandé! VOTRE AVANTAGE VOTRE PRIX PLUS: 4 JOURS À.P.D. € 399 P.P. • 3 nuits • 3x petit déjeuner bu et anglais • Cocktail au bar de l'hôtel • Vol Bruxelles-Nice a/r avec Brussels Airlines (suivant les disponibilités) • Le Passeport pour Monte-Carlo • transferts en hélicoptère de l'aéroport de Nice à l'héliport de Monaco a/r (transferts inclus vers/ de votre hôtel)*Validité : Prix par personne sur la base d'une chambre double deluxe (31 m², terrasse face à la roseraie) entre 01/11/21 et 31/03/22 (sauf 25/12 et 31/12-01/01. Périodes de vacances et long week-ends: prix sur demande). *à reconfirmer pour 2022 (probablement début octobre)Infos & reservation • 050 330 990 • info@holidayline.be • www.holidayline.be/plusmagazine Code: MONPCL09Situation Covid-19, voir http://www.t-hl.com/corona/covidinfo_fr.html Si le voyage ne peut avoir lieu à cause d'une force majeure,des précautions pour la santé publique ou à cause d'une fermeture de l'hôtel (volontaire ou pas), le voyageur accepte un bon de valeur dont la valeur s'élève à celle de la réservation