VOTRE AVANTAGE : 4 jours le long du Rhin - Bellevue Rheinhotel **** (Boppard) à partir de 285€ p.p.

Vous logez dans un bâtiment style Art nouveau qui bénéficie d'un emplacement unique en bordure du Rhin, au coeur de la sympathique petite ville de Boppard, qui a su conserver son charme au cours des années. Des chambres confortables et des plaisirs culinaires feront de votre séjour une expérience inoubliable.

Compris :

• 3 nuits

• 3x petit déjeuner buffet

• 3 dîners 4 plats

• excursion en bateau sur le Rhin

Conditions :

• Prix par personne sur base d'une chambre double standard. Entre 02/11/20-03/12/20 et 01/03/21-31/03/21: 299€. Du 13/12/20-22/12/20 et 02/01/21-28/02/21: 285€. Chambre vue Rhin: 329€ ou 309€.

Si le voyage ne peut pas avoir lieu à cause d'une force majeure, de précautions pour la santé publique ou à cause d'une fermeture de l'hôtel (volontaire ou pas), le voyageur accepte un voucher remplaçant dont la valeur s'élève à celle de la réservation.

Infos & reservation

• 050 330 990

• info@holidayline.be

• www.holidayline.be/plusmagazine

• Code: RIJPCL22

