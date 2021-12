RED GOLD SILVER

VOTRE AVANTAGE : 15 duotickets

Avec l'asbl Café Philo de Belgique, le Whalll présente un cycle de conférences philosophiques, chacune de ces conférences faisant l'objet - le jeudi suivant - d'un atelier consacré à la même thématique. Philosopher c'est encore et toujours analyser, interroger et subvertir les modèles reçus/acquis pour tenter des dégager des itinéraires vers un futur possible en évitant les écueils du dogmatisme. Brigitte Vanatoru, docteur en philosophie, évoquera la manière dont les cultures et les individus ont tenté de structurer le réel autour de la délicate articulation des croyances et de la raison. Les concepts de science, raison et croyances sont-ils antinomiques, complémentaires ou interdépendants ? Et comment envisager aujourd'hui leur collaboration

DATE: le jeudi 3 février 2022 à 19h30

LIEU: Whalll, Avenue Charles Thielemans, 93, 1150 Bruxelles

INFOS: www.whalll.be

PRIX: 5 euros

VOTRE AVANTAGE : 15 duotickets

Avec l'asbl Café Philo de Belgique, le Whalll présente un cycle de conférences philosophiques, chacune de ces conférences faisant l'objet - le jeudi suivant - d'un atelier consacré à la même thématique. Philosopher c'est encore et toujours analyser, interroger et subvertir les modèles reçus/acquis pour tenter des dégager des itinéraires vers un futur possible en évitant les écueils du dogmatisme. Brigitte Vanatoru, docteur en philosophie, évoquera la manière dont les cultures et les individus ont tenté de structurer le réel autour de la délicate articulation des croyances et de la raison. Les concepts de science, raison et croyances sont-ils antinomiques, complémentaires ou interdépendants ? Et comment envisager aujourd'hui leur collaboration DATE: le jeudi 3 février 2022 à 19h30 LIEU: Whalll, Avenue Charles Thielemans, 93, 1150 BruxellesINFOS: www.whalll.be PRIX: 5 eurosVOTRE AVANTAGE : 15 duotickets