RED SILVER GOLD

Durant une heure trente, ce trio vous fera découvrir ou redécouvrir le répertoire du chanteur préféré des français, des grands standards aux morceaux plus intimistes grâce au savoir-faire de Christophe Celen, Christophe Genette et Madeleine Jacques. Bien plus qu'un concert, ce trio vous plongera dans un spectacle INTERACTIF où le public du soir pourra contribuer et participer en sélectionnant les chansons interprètées ! A trois, ils chantent, ils jouent de plusieurs instruments, s'amusent et plaisantent avec le public. Prenez place, détendez-vous, on monte le son... "Goldman Confidentiel", un moment exceptionnel !

• 27/11/21 Centre Marius Staquet MOUSCRON

• 22/01/22 Théâtre MARIGNAN Charleroi

• 05/02/22 Centre Culturel de Dinant

• 18/05/22 Delta Namur Réservation via www. librairie.be

VOTRE AVANTAGE : 5 duotickets*

*valables pour la représentation du 5/2/2022 à Dinant.

