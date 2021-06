RED SILVER GOLD

La Knokke Art Fair se déroule dans l'iconique Grand Casino de Knokke. Vous arrivez dans l'atmosphère d'un décor authentique avec l'unique fresque de René Magritte et la salle de concert où tous les grands stars, d'Edith Piaf & Jacques Brel à Elton John, ont encore brillé sur scène. Le salon présente une sélection d'art moderne et contemporain de haute qualité en combinaison avec le design, qui est présenté par les meilleurs marchands internationaux. Vous entrerez également en contact avec des talents émergents dans le cadre du projet "on stage". Combinez votre visite avec les promenades sculptures en plein air à quelques marches du Knokke Art Fair!

