RED SILVER GOLD

Tentez de remporter un kit Jane d'une valeur de 319 euros. Idéal pour protéger et veiller sur nos ainés, même à distance.

En temps de COVID-19, nous cherchons plus que jamais des solutions pour protéger et soutenir nos ainés qui souhaitent continuer à vivre chez eux. Jane est une technologie intelligente à installer à domicile. Basée sur des capteurs de mouvements, des boutons d'alarme et de l'intelligence artificielle, elle informe le cercle de soins de la personne vivant seule via des tableaux de bord et l'avertit, de manière tant réactive que proactive, en cas de changements dans les habitudes d'activité. Les capteurs n'enregistrent ni sons, ni images, mais uniquement des mouvements. Une intrusion dans la vie privée n'est donc pas à craindre. Plus d'infos sur www.meetjane.be

Tentez de remporter votre kit d'une valeur de 319 euros en jouant ici :

En temps de COVID-19, nous cherchons plus que jamais des solutions pour protéger et soutenir nos ainés qui souhaitent continuer à vivre chez eux. Jane est une technologie intelligente à installer à domicile. Basée sur des capteurs de mouvements, des boutons d'alarme et de l'intelligence artificielle, elle informe le cercle de soins de la personne vivant seule via des tableaux de bord et l'avertit, de manière tant réactive que proactive, en cas de changements dans les habitudes d'activité. Les capteurs n'enregistrent ni sons, ni images, mais uniquement des mouvements. Une intrusion dans la vie privée n'est donc pas à craindre. Plus d'infos sur www.meetjane.beTentez de remporter votre kit d'une valeur de 319 euros en jouant ici :