VOTRE AVANTAGE : duotickets à gagner

De part des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante et un show encore plus époustoufl ant "Gospel pour 100 Voix" a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise "Britain Got Talent" en obtenant pour la première fois dans l'histoire de l'émission un double Golden Buzzer. Auréolés d'un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays Bas, l'Autriche, la Tunisie, les Antilles.... en 2021 et 2022, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau !

INFOS: Théatre Royal de Mons, Samedi 30 avril à 20h. Tickets : www. ticketmaster.be

