Réputée pour ses appareils mobiles durables, pensés et conçus en France, la société Crosscall s'est constitué une place de choix sur le marché des appareils mobiles et accessoires tout-terrain pour toutes les activités professionnelles, sportives et outdoor, même les plus extrêmes. La première tablette Crosscall est à la fois un véritable bureau mobile outdoor pour les professionnels, et une station de loisirs portable à l'épreuve de toutes les conditions. Elle allie robustesse, design et étanchéité. La tablette CORE-T4 ravira toute la famille !Caractéristiques techniques : • écran 8 pouces • 3/32 GB de mémoire • 2 emplacements SIM pour une connectivité WIFI et 4G+ • batterie de 7000 mAh • Appareil photo 13Mpix étanche • Certifiée AER (Android Enterprise Recommanded) par Google. • info: www.crosscall.comVOTRE AVANTAGE : 1 tablette CORE-T4 de CROSSCALL