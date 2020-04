RED SILVER GOLD

Un jour, alors que Geppetto (Roberto Benigni), fabrique une marionnette à l'aide d'une bûche de bois, un événement magique se produit : le pantin se met à parler et sait marcher, courir et manger comme un vrai garçon. Geppetto le nomme Pinocchio et décide de l'élever comme son propre fils. Mais Pinocchio refuse d'obéir. Son entêtement et sa naïveté l'entraînent dans un tas de mésaventures à travers un monde peuplé de créatures imaginaires.Quand : la sortie du film Pinocchio originellement prévue le 08/04 est postposée à une date ultérieure qui vous sera communiquée dès que nous aurons d'avantage d'informations.Tickets : à partir de 7 € (varie selon le cinéma)Infos :www.facebook.com/belgafilms.be/Votre avantage : 50 x 2 tickets