Ce sont, une nouvelle fois, plus d'un million de bulbes de 500 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses et autres jonquilles qui ont été plantés par l'équipe de jardiniers du château. Ils ont également mis en place un tapis de fleurs sauvages et un grand coeur composé de différentes tulipes rouges. Une serre de 1.000 m², transformée en jardin exotique, accueillera de nombreux montages floraux réalisées avec les milliers de fleurs coupées.Où : Château de Grand-BigardQuand : du 4 avril au 3 mai 2020 de 10h à 18 hTickets : 14 €Infos : www.floralia-brussels.be