Votre avantage : 5 € de réduction sur mention du code NDC_PLUSMAG (33 € au lieu de 38 €). Offre valable jusqu'au 30 juin pour toute réservation téléphonique (02 736 01 29) ou sur le site www.nuitdeschoeurs.be

La Nuit des Choeurs est LE spectacle-promenade de l'été. Six ensembles vocaux sont disséminés dans les endroits les plus remarquables du domaine historique de l'Abbaye de Villers-la-Ville pour offrir une suite de concerts en alternance. Au programme : I Muvrini, The Voca People, Arielle Dombasle, The Celtic Tenors, Le Choeur National Des Jeunes De Belgique et le Jazzchor Freiburg.

Où : Abbaye de Villers-la-Ville

Quand : 30 et 31 août

Tickets : 38 €

Infos : www.nuitdeschoeurs.be - 02 736 01 29

