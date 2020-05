En ces temps particuliers où les lieux de culture sont fermés, nous souhaitons donner malgré tout une place à la relation privilégiée entre l'artiste et le spectateur. Découvrez l'initiative de nombreux comédiens et comédiennes bénévoles : " au creux de l'oreille "

L'initiative "au creux de l'oreille" permet aux spectateurs d'être appelés le jour et à l'heure de leur choix par un.e artiste pour une lecture de théâtre, de littérature ou de poésie. Ces expériences qui sont offertes gracieusement par les comédien.ne.s sont de vrais rendez-vous artistiques et humains.

Ségolène van der Straten, comédienne belge qui participe aux initiatives française et belge de "Au creux de l'oreille" confie :

Chaque jour, c'est un immense plaisir que je prends à appeler des spectateurs que je ne connais pas et à leur lire de la poésie, du théâtre ou des extraits de romans. Ce sont de merveilleux moments de partage, de culture et d'écoute qui rythment nos journées confinées.

Une "audio-spectatrice" nous a écrit après sa session Au creux de l'oreille :

J'ai eu le grand plaisir d'écouter (nom de la comédienne). Sa voix chaude et les extraits choisis du "Sel de la vie" de Françoise Héritier m'ont fait le plus grand bien. Encore un énorme merci pour ce cadeau.

Au creux de l'oreille est un grand succès en France avec déjà plus de 6.000 appels passés et une équipe de 200 artistes bénévoles. L'initiative s'est exportée au Québec et maintenant en Belgique.

Pour en savoir plus : www.ouvrirlesportes.be/acob

L'initiative "au creux de l'oreille" permet aux spectateurs d'être appelés le jour et à l'heure de leur choix par un.e artiste pour une lecture de théâtre, de littérature ou de poésie. Ces expériences qui sont offertes gracieusement par les comédien.ne.s sont de vrais rendez-vous artistiques et humains. Ségolène van der Straten, comédienne belge qui participe aux initiatives française et belge de "Au creux de l'oreille" confie :Chaque jour, c'est un immense plaisir que je prends à appeler des spectateurs que je ne connais pas et à leur lire de la poésie, du théâtre ou des extraits de romans. Ce sont de merveilleux moments de partage, de culture et d'écoute qui rythment nos journées confinées. Une "audio-spectatrice" nous a écrit après sa session Au creux de l'oreille :J'ai eu le grand plaisir d'écouter (nom de la comédienne). Sa voix chaude et les extraits choisis du "Sel de la vie" de Françoise Héritier m'ont fait le plus grand bien. Encore un énorme merci pour ce cadeau.Au creux de l'oreille est un grand succès en France avec déjà plus de 6.000 appels passés et une équipe de 200 artistes bénévoles. L'initiative s'est exportée au Québec et maintenant en Belgique. Pour en savoir plus : www.ouvrirlesportes.be/acob