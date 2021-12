RED SILVER GOLD

VOTRE AVANTAGE : 5 duotickets

DANSE CONTEMPORAINE

'Danse Révélation 2 ', 2 spectacles de danse en une soirée,présentés par la Maison Maurice Béjart !Avec No Borders, la Compagnie Narcisse présente une réflexionchorégraphique portant sur la rencontre Orient-Occident :comment l'avenir peut-il se construire, faisant des différences decultures et de traditions une incontestable richesse ?Fos par la Compagnie Baejjahn est une adaptation chorégraphiquedu roman Mon corps mis à nu (2013) de Stéphane Lambert :corps à découvrir, objet énigmatique en lutte depuis le jour de sanaissance, avec ses qualités, ses défauts et ses limites

DATE: le vendredi 4 février 2022 à 20h30

LIEU: Whalll, Avenue Charles Thielemans, 93, 1150 Bruxelles

INFOS: www.whalll.be

PRIX: 18 €

