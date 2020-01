RED SILVER GOLD

Votre avantage : 10 x 2 tickets en Catégorie 2 (offre exclusivement réservée aux abonnés de Plus Magazine).

On ne présente plus Carlos Santana. Le timbre unique de sa guitare captive un large public depuis plus de 40 ans et 40 albums. Le 24 mars, le grand virtuose de la guitare fera escale au Sportpaleis dans le cadre de son Miraculous World Tour en célébration de deux événements marquants de sa brillante carrière : le vingtième anniversaire de son album "Supernatural" et le cinquantième anniversaire de son chef'-d'oeuvre "Abraxas".Où : Sportpaleis d'AnversQuand : le mardi 24 mars 2020 à 20hTickets : à partir de 48 €Infos : www.greenhousetalent.beVotre avantage : 10 x 2 tickets en Catégorie 2