N'hésitez pas à venir à l'Abbaye de Villers la Ville, c'est LA destination idéale ! Située à 30 minutes au sud de Bruxelles, l'Abbaye est un chef d'oeuvre architectural à ciel ouvert. Ses vestiges de 900 ans d'histoire (du Moyen-Age à nos jours) vous offrent 15 hectares de verdure pour une promenade ressourçante. Flânez au milieu de 6 jardins de plantes : médicinales d'hier et d'aujourd'hui, ornementales avec de nombreuses variétés de rosiers et d'un ensemble d'arbustes porteurs de petits fruits. Terminez votre journée par un plaisir gustatif au Bistro l'Abbaye. Où : Rue de l'Abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville Quand : du 01/04 au 31/10 de 10 à 18h - du 01/11 au 31/03 de 10 à 17h Tarifs : 9€ - enfants (6-12 ans) : 4€ (inclus plan de visite et des jardins) Infos : 071/880.980 - www.villers.beVOTRE AVANTAGE : 5 duotickets