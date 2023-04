RED SILVER GOLD

Au fur et à mesure prend de l'âge, la qualité et la quantité des tissus responsables pour la résistance (collagène) et l'élasticité (élastine) diminuent. La peau devient donc plus molle et plus revêche. Au fil des ans les caractéristiques du vieillissement ne cessent d'augmenter. Une peau qui vieillit est vulnérable, molle (par la perte d'élasticité) et sèche.

Au fur et à mesure prend de l'âge, la qualité et la quantité des tissus responsables pour la résistance (collagène) et l'élasticité (élastine) diminuent. La peau devient donc plus molle et plus revêche. Au fil des ans les caractéristiques du vieillissement ne cessent d'augmenter. Une peau qui vieillit est vulnérable, molle (par la perte d'élasticité) et sèche.